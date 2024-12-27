CHP lideri Özel: ''asgari ücret ifşası'' uyarısı: ''Hepsini boykot edeceğiz''

CHP Genel Başkanı Özel, asgari ücrete yapılan zamma tepki göstermek için yarın yapılacak miting öncesinde "nasıl yemeğin içine at eti katanlar ilan ediliyorsa, Erdoğan'ın yaptığını fırsat bilip emekçiyi ezeni ifşa edeceğiz ve tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Meclisi'nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamma tepki gösteren Özgür Özel, "Asgari ücret Türkiye'de yüzde 56... Yüzde 30-35 olan asgari ücretli çıkmış 56'ya. Büyük bir sıkıntı ve perişanlık yarattılar. Biz bunu duyduktan sonra, aslında 3 aydır bu niyetlerini biliyorduk, bu yalana kimse inanmadı" dedi.

"Bunlar asgari ücret 22 bin 100 lira yapmak suretiyle milleti büyük bir perişanlığa mahkum ettiler" diyen Özel, "O gece Türk-İş o masaya gitmedi. Çünkü işveren ile devlet anlaşmış, dediği asgari ücreti dayatıyor. Bunu çok olumlu bulduğumuzu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, yarın Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda yapılacak mitinge çağrı yapan Özel, "Yarın saat 13.00'te Tandoğan Meydanı'nda bu asgari ücreti protesto etmek için, tüm Ankaralıları ve Ankara'ya ulaşabilme olanağı olan herkesi bu sefalet ücretine ve bu politikalara itiraz etmeye, ses yükseltmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Özgür Özel, açıklamasında işçilere düşük maaş veren şirketlere de uyarı yaptı.

Özel, "Sanayi Ticaret Odası Başkanı'nın da "sayın Erdoğan'ın verdiği rakama hepimiz uyalım" dediğini duyduk. Kendinin adını not ettik. Erdoğan emekçileri ezmek için işaret fişeğini attı, hepimiz ona uyalım diyor. Buradan onun seslendiği herkese sesleniyorum; buna uyanlar karşısında bizi bulur" dedi.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Emekçinin hakkını vereni sonuna kadar savunacağız. Emekçiye sefalet ücretine mahkum edeni, hele hele asgari ücretin üstünde maaş alanları asgari ücrete mahkum etmeye kalkanlara, Erdoğan'ın yaptığı zammı yapıp yüksek zam yapmamak için organize olanlara şunu söyleyeceğim; bunu yapanlar karşısında tüketimden gelen gücünü kullanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını görecekler. İlan edeceğiz teker teker, nasıl yemeğin içine at eti katanlar ilan ediliyorsa, Erdoğan'ın yaptığını fırsat bilip emekçiyi ezeni ifşa edeceğiz ve tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız."

Konuşmasında erken seçim vurgusu yapan Özel, "Geçim olmayacağı açık, seçim olursa kurtuluş olacak" diye konuştu.