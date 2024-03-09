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CHP lideri Özel'den DEM Parti ile kent uzlaşısı iddialarına yalanlama

CHP lideri Özel'den DEM Parti ile kent uzlaşısı iddialarına yalanlama
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CHP lideri Özgür Özel Ankara’da 3 ilçede Dem Parti ile kent uzlaşısı yapıldığı iddiaları kesin bir dille reddetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Ankara'da 3 ilçede Dem Parti ile kent uzlaşısı yapıldığı iddiaları kesin bir dille reddetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir TV programında Ankara'da 3 ilçede Dem Parti ile kent uzlaşısı yapıldığı iddiaları kesin bir dille reddederek şunları söyledi:

"Kesin bir dille söylüyorum, öyle bir şey yok. Kent uzlaşısı yapacak olsak Polatlı'da yaparım? Orada açık ara kazanılan bir seçim var. 

E şimdi ben kent uzlaşısını Etimesgut'ta yapmamışım, dünya kadar Kürt seçmen var, onların oyu belirleyici olacak. 

Mamak'ta kent uzlaşısı yapmamışım Alevilerin, Kürtlerin dünya kadar yaşadığı ve HDP'nin adayının çok ciddi oy alma potansiyeli olan bir yer. 

Gideceğim Polatlı'da MHP'den CHP'ye transfer olmuş aday gelmiş, seçimi de açık ara kazanacak, orada mı yapacağım. Bu nasıl bir şey?"

Etiketler CHP dem parti kent uzlaşısı ret
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