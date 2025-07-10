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CHP milletvekillerinden ortak açıklama: ''Saldırılar karşısında asla ödün vermeyeceğiz''

CHP milletvekillerinden ortak açıklama: ''Saldırılar karşısında asla ödün vermeyeceğiz''
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CHP milletvekilleri, belediye başkanlarının gözaltına alınması ve tutuklanması ile ilgili ortak açıklama yaptı. Açıklamada, ''Saray rejimine karşı, CHP'ye ve demokrasiye saldırılar karşısında asla ödün vermeyeceğiz'' denildi.

Yazılı yapılan ortak açıklamada, "Saray rejimi, 19 Mart darbesiyle, doğrudan yurttaşın seçme ve seçilme hakkına darbe yapmıştır. Bu darbe sadece belediye başkanlarımıza değil, o başkanları seçen milyonlarca yurttaşımızın iradesine, yani millet egemenliğine yapılmıştır. Seçimle iktidarda kalmasının artık mümkün olmadığını, rıza üretemediğini anlayan saray rejimi, bu nedenle seçmenin iradesini yargıyı araçsallaştırarak yok sayıyor; anayasa ve yasalar çiğneniyor, seçilmiş belediye başkanları hukuksuz bir biçimde gözaltına alınıyor ve hukuki gerekçeler olmaksızın tutuklanıyor. Bu saldırıların sadece partimize yönelik değil, Cumhuriyet’imize, demokrasi geleneğimize ve kazanımlarımıza da yönelik olduğu ortadadır. İktidarın laiklik karşıtı provokasyonlara ve Cumhuriyet’i darbe olarak niteleyen hadsizliklere yönelik sessizliği, bu durumun açık ikrarı niteliğindedir. Saray rejiminin partimizin ön seçimle belirlenmiş Cumhurbaşkanı adayını ve seçilmiş belediye başkanlarını hukuksuz bir biçimde tutuklayarak ve genel başkanını tehdit ederek doğrudan hedef yapması, aslında, ülkemizi otoriter rejimden kurtararak demokratik rejime taşıyacak en güçlü kalenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu açık olarak göstermektedir. Ne Cumhuriyetimiz ne de Cumhuriyet Halk Partimiz masa başında kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin ve Kuvay-ı Milliye’nin devamı olarak kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisidir. Bizler, bağımsızlığı karakterinin özü yapmış bir geleneğin temsilcileriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, hukukun üstünlüğünü, insan hak ve özgürlüklerini, laikliği, çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi, toplumsal cinsiyet eşitliğini, sosyal devleti, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi ve insan onuruna uygun barışçıl ve hakça bir dünya düzeninin kurulmasını vazgeçilmez temel ilkeleri olarak kabul eder. Saray rejimine karşı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve demokrasiye saldırılar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili grubu olarak dimdik ayaktayız, asla ödün vermeyeceğiz, geri adım atmayacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun ve hukuksuz bir biçimde gözaltına alınan, tutuklanan seçilmiş tüm belediye başkanlarımızın yanındayız." 

DHA

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Etiketler CHP milletvekili saray
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