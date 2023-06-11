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CHP MYK yeniden toplanıyor

CHP MYK yeniden toplanıyor
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CHP Merkez Yürütme Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın saat 13.00'te yeniden toplanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın saat 13.00'te bir araya gelecek.

CHP'nin yeni MYK üyeleri geçtiğimiz Pazartesi belli olmuştu. Parti örgütü ve örgüt yönetimi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bağlanmıştı. Faik Öztrak parti sözcüsü görevini sürdürürken, genel sekreter görevine Neslihan Hancıoğlu seçilmişti.

 

Etiketler chjp myk myk toplantısı
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