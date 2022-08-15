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CHP Sözcüsü Öztrak: AK Parti'nin son yaş gününü kutluyoruz

CHP Sözcüsü Öztrak: AK Parti'nin son yaş gününü kutluyoruz

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yılına vurgu yaptığı konuşmasında ekonomik krizin geldiği boyutu hatırlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Öztrak açıklamasında AKP döneminde artan ekonomik kriz hakkında, "21 yıl sonra ne yaparlarsa yapsınlar yarattıkları yoksulluktan kurtulamayacaklar" ifadelerini kullandı. 

Faik Öztrak'ın açıklamalarının satır başları şöyle oldu:

Dün katil dediklerini bugün kucaklayanlar için omurga lades kemiğinden farksızdır. Siyasi şahsiyetlerin geçmişi sözlerine kefil olmalarıdır.

Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaş günüydü. CHP olarak son yaş gününü kutluyoruz. Her iktidar bir gün muhalefeti tadacaktır.

Etiketler öztrak CHP Sözcüsü Öztrak
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