  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP, Tanju Özcan'ı disipline sevk etti

CHP, Tanju Özcan'ı disipline sevk etti

CHP, Tanju Özcan'ı disipline sevk etti
Güncelleme:

CHP'de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadeleri nedeniyle disipline sevk edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Deniz Yücel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımların ardından, kınama cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Yücel, partisinin genel Merkez binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yücel, İzmir’de meydana gelen sağanak yağışın ardından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 2 vatandaşın hayatını kaybetmesine ilişkin meydana gelen olayda kusur ya da ihmali olanların titizlikle araştırılması ve yargı önünde hesap vermesi gerektiğini dile getirdi.

Bir gazeteci tarafından CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların sorulması üzerine Yücel, “Bugün MYK toplantımızın gündem maddelerinden biri de buydu. Tanju Özcan’ın MYK’nın oy birliği ile almış olduğu kararla; tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca ‘kınama’ cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine karar verilmiştir” cevabını verdi.

 

Etiketler CHP bolu büyükşehir belediye başkanı tanju özcan kemal kılıçdaroğlu disiplin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı Yunan şarkıcı Türk Bayrağı'nı ve Atatürk resmini görünce sahneye çıkmadı Yolların eski efsanesi Ford Capri elektrikli SUV olarak geri dönüyor Yolların eski efsanesi Ford Capri elektrikli SUV olarak geri dönüyor Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'ye atandı Cumhurbaşkanlığı'ndan AYM'ye atandı Ünlü ekonomist dolar için tarih verdi: Dolar 40 TL'yi aşacak Ünlü ekonomist dolar için tarih verdi: Dolar 40 TL'yi aşacak CHP'den yasayı reddetti: ''Hiçbir belediyemiz uygulamayacak'' CHP'den yasayı reddetti: ''Hiçbir belediyemiz uygulamayacak'' Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk karşısında tatsız prova Beşiktaş'tan Shakhtar Donetsk karşısında tatsız prova Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor Honda'nın şehirli spor otomobili Prelude geri dönüyor Avro bölgesinde Haziran ayı enflasyonu belli oldu Avro bölgesinde Haziran ayı enflasyonu belli oldu ÖSO komutanlarından Alaattin Çakıcı'ya özel ziyaret ÖSO komutanlarından Alaattin Çakıcı'ya özel ziyaret TCMB'den Türk Lirası mevduatları için yeni faiz kararı TCMB'den Türk Lirası mevduatları için yeni faiz kararı
Düğün sonrası dünür dehşeti: Damat da gelinin ailesi de hastanelik oldu Düğün sonrası dünür dehşeti: Damat da gelinin ailesi de hastanelik oldu İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var İstanbul'un Teksas'ı Esenyurt'ta sıradan bir gün: 2 yaralı var Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'ye gidiyor Rönesans Rezidans’ın davasında yeni gelişme Rönesans Rezidans’ın davasında yeni gelişme Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak Bayat ekmek toplayan yaşlı adama sopalı dayak DMO 8 milyon doz aşı satın alıyor DMO 8 milyon doz aşı satın alıyor