  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP, Terörsüz Türkiye komisyonu için kararını verdi

CHP, Terörsüz Türkiye komisyonu için kararını verdi

CHP, Terörsüz Türkiye komisyonu için kararını verdi
Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Terörsüz Türkiye'' komisyonuna katılacak 10 milletvekilinin ismini yarın bildireceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, TBMM'de kurulacak olan komisyona ilişkin nitelikli çoğunlukla karar almanın benimsendiğini ve gerekli görevlendirmelerin yapılacağını açıkladı.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu rejime minnet edenin Allah belasını versin. Bu kadar net söylüyorum. 19 Mart darbecilerine karşı bir kez daha bilenerek çıktım, bu da onlara dert olsun. Bundan sonraki süreçte tutuksuz yargılama dışında, tamamı canlı yayımlanan duruşma dışında ve bir an önce hazırlanacak iddianame dışında bir talebimiz, beklentimiz yok. Bu AK Toroslar ne zaman iddianameyi yazacaklar, o zaman yakamızdan düşecekler. Ben onları sonra bulacağım, hiç merak etmesinler.

"AK TOROSLAR BİRBİRİNE GİRMİŞ DURUMDA, KAVGA EDİYOR"

Cunta panik halinde, bir iddianame yazacaklar, elleri ayakları birbirine dolanmış halinde. TRT'yi AA'yı kullanarak partizanca tutumlarla iftira atıyorlar. Attıkları iddiaların birini ispatlayabilecek değiller. AK Toroslar çetesi birbirilerine girmiş durumda, kavga ediyorlar. Şaşırıyorsanız, hiç şaşırmayın. Karman çorman yaptılar. Şimdi iddianame gelecek, biz onları yargılamaya başlayacağız. 

TRT'de iki gece konuştu, A Haber'de elinde çubukla anlattı, CNN'de bilmem ne yaptı, hadi bakalım yaz bir kağıda, somut ispatla. Biz de bu iddianame üzerinden AK Toroslar çetesini yargılayacağız. Dün birbirileri ile kavga ederken ağızlarından küfür çıkmış, birbirlerine girmişler. Moralleri bozuk, 19 Mart darbecileri kaçacak yer arıyorlar."

İBB soruşturmasına yönelik iddianameye ilişkin bir soruya Özel, "İddianame yazılamama sorunu ile karşı karşıyayız. Sayın Bahçeli'nin söylediği, vicdanlı hukukçuların söylediği bir şey var. 'Tavı kaçtı. Bu kadar uzun tutukluluk ve iddianame yazılmaması tavı kaçan soruşturmalar' diyor.  Kendileri seneye kadar yazılsa yazsan yazılmaz bu iddianameler, 'Ne yapacağız?' diyorlar" yanıtını verdi.

Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek arasında iddianame konusunda çıkmazlık olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Yılmaz Bey, aynı duygudayız, bu arkadaşların yaptığı iş değil sen HSK'nin başkanısın, bence olmamalısın ama kaçamazsın" dedi.

KOMİSYON KARARINI AÇIKLADI

Özel, TBMM'de kurulacak süreç komisyonuna partisinin katılacağını açıkladı. CHP lideri, "Sayın Meclis Başkanı, nitelikli çoğunluk ile karar almanın benimsendiğini, kararların böyle alınacağını ve bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını açıkladı. CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeleri yapacak. Bu komisyonda görev yapacağız. Bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmek üzere giriyoruz." ifadelerini kullandı. 

Özgür Özel, komisyona katılacak isimlerin yarın bildirileceğini açıkladı.

 

text-ad
Etiketler CHP terörsüz Türkiye komisyon özgür özel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Turizm cennetimizde skandal görüntüler: Öldüresiye linç girişimi kamerada! Turizm cennetimizde skandal görüntüler: Öldüresiye linç girişimi kamerada! Güzel oyuncu cesur yaz tatili pozlarıyla hem meslektaşlarına hem de genç mankenlere meydan okudu Güzel oyuncu cesur yaz tatili pozlarıyla hem meslektaşlarına hem de genç mankenlere meydan okudu Halk otobüsünde sapık var! Mide bulandıran taciz kamerada! Halk otobüsünde sapık var! Mide bulandıran taciz kamerada! Hava durumu raporundan müjde geldi: Yağmur geliyor, günlerce sürecek! Hava durumu raporundan müjde geldi: Yağmur geliyor, günlerce sürecek! DEM Parti ''Terörsüz Türkiye''den rahatsız oldu, MHP de kabul etti, sürecin adı değişti! DEM Parti ''Terörsüz Türkiye''den rahatsız oldu, MHP de kabul etti, sürecin adı değişti! Sigarada zam yağmuru devam ediyor: Artık 100 TL! Sigarada zam yağmuru devam ediyor: Artık 100 TL! Uzman isim açıkladı: Rusya'daki 8,8 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi etkiler mi ? Uzman isim açıkladı: Rusya'daki 8,8 büyüklüğündeki deprem Türkiye'yi etkiler mi ? Rusya'da 8,8 büyüklüğündeki deprem: Tüm dünya alarma geçti, tsunami dalgaları kamerada! Rusya'da 8,8 büyüklüğündeki deprem: Tüm dünya alarma geçti, tsunami dalgaları kamerada! Kızıl Goncalar'ın güzel Zeynep'i yaz tatili pozlarıyla herkesi şaşırttı Kızıl Goncalar'ın güzel Zeynep'i yaz tatili pozlarıyla herkesi şaşırttı Yıllar sonra ortaya çıkan Emret Komutanım'ın Foto Fato'su Rüzgar Erkoçlar yeni mesleği ile şaşırttı Yıllar sonra ortaya çıkan Emret Komutanım'ın Foto Fato'su Rüzgar Erkoçlar yeni mesleği ile şaşırttı
Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 8,8 büyüklüğündeki dev deprem için Türkiye'yi uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 8,8 büyüklüğündeki dev deprem için Türkiye'yi uyardı Kent Lokantası’na saldırdılar! Ortalık savaş alanına döndü Kent Lokantası’na saldırdılar! Ortalık savaş alanına döndü Beyaz TV'nin kadın muhabirinin yangın yerinden paylaşımına tepki yağdı Beyaz TV'nin kadın muhabirinin yangın yerinden paylaşımına tepki yağdı 60 yaşına merdiven dayayan Deniz Seki 2 ayda 15 kilo vermesini tatil pozlarıyla kutladı 60 yaşına merdiven dayayan Deniz Seki 2 ayda 15 kilo vermesini tatil pozlarıyla kutladı Yazar Cem Küçük'ün babası ölü olarak bulundu Yazar Cem Küçük'ün babası ölü olarak bulundu Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen Osimhen transferinde büyülk bomba patladı! Galatasaray'ın yılan hikayesine dönen Osimhen transferinde büyülk bomba patladı! 8,8 büyüklüğündeki depreme ameliyatta yakalanan doktorların soğukkanlılığı kamerada 8,8 büyüklüğündeki depreme ameliyatta yakalanan doktorların soğukkanlılığı kamerada ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen ve yükselen otomobiller belli oldu ÖTV düzenlemesi sonrası fiyatı düşen ve yükselen otomobiller belli oldu Milyonların beklediği ÖTV'siz araç alımının önünü açan hurda araç teklifi TBMM'de Milyonların beklediği ÖTV'siz araç alımının önünü açan hurda araç teklifi TBMM'de Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Konya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!