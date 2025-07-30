CHP, Terörsüz Türkiye komisyonu için kararını verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''Terörsüz Türkiye'' komisyonuna katılacak 10 milletvekilinin ismini yarın bildireceklerini açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, TBMM'de kurulacak olan komisyona ilişkin nitelikli çoğunlukla karar almanın benimsendiğini ve gerekli görevlendirmelerin yapılacağını açıkladı.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu rejime minnet edenin Allah belasını versin. Bu kadar net söylüyorum. 19 Mart darbecilerine karşı bir kez daha bilenerek çıktım, bu da onlara dert olsun. Bundan sonraki süreçte tutuksuz yargılama dışında, tamamı canlı yayımlanan duruşma dışında ve bir an önce hazırlanacak iddianame dışında bir talebimiz, beklentimiz yok. Bu AK Toroslar ne zaman iddianameyi yazacaklar, o zaman yakamızdan düşecekler. Ben onları sonra bulacağım, hiç merak etmesinler.

"AK TOROSLAR BİRBİRİNE GİRMİŞ DURUMDA, KAVGA EDİYOR"

Cunta panik halinde, bir iddianame yazacaklar, elleri ayakları birbirine dolanmış halinde. TRT'yi AA'yı kullanarak partizanca tutumlarla iftira atıyorlar. Attıkları iddiaların birini ispatlayabilecek değiller. AK Toroslar çetesi birbirilerine girmiş durumda, kavga ediyorlar. Şaşırıyorsanız, hiç şaşırmayın. Karman çorman yaptılar. Şimdi iddianame gelecek, biz onları yargılamaya başlayacağız.

TRT'de iki gece konuştu, A Haber'de elinde çubukla anlattı, CNN'de bilmem ne yaptı, hadi bakalım yaz bir kağıda, somut ispatla. Biz de bu iddianame üzerinden AK Toroslar çetesini yargılayacağız. Dün birbirileri ile kavga ederken ağızlarından küfür çıkmış, birbirlerine girmişler. Moralleri bozuk, 19 Mart darbecileri kaçacak yer arıyorlar."

İBB soruşturmasına yönelik iddianameye ilişkin bir soruya Özel, "İddianame yazılamama sorunu ile karşı karşıyayız. Sayın Bahçeli'nin söylediği, vicdanlı hukukçuların söylediği bir şey var. 'Tavı kaçtı. Bu kadar uzun tutukluluk ve iddianame yazılmaması tavı kaçan soruşturmalar' diyor. Kendileri seneye kadar yazılsa yazsan yazılmaz bu iddianameler, 'Ne yapacağız?' diyorlar" yanıtını verdi.

Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek arasında iddianame konusunda çıkmazlık olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Yılmaz Bey, aynı duygudayız, bu arkadaşların yaptığı iş değil sen HSK'nin başkanısın, bence olmamalısın ama kaçamazsın" dedi.

KOMİSYON KARARINI AÇIKLADI

Özel, TBMM'de kurulacak süreç komisyonuna partisinin katılacağını açıkladı. CHP lideri, "Sayın Meclis Başkanı, nitelikli çoğunluk ile karar almanın benimsendiğini, kararların böyle alınacağını ve bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını açıkladı. CHP bu komisyona gerekli görevlendirmeleri yapacak. Bu komisyonda görev yapacağız. Bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmek üzere giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, komisyona katılacak isimlerin yarın bildirileceğini açıkladı.