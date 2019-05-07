CHP ve İYİ Parti, YSK'nın İstanbul kararı için toplandı

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantı, parti genel merkezinde yapıldı.

Toplantının ardından CHP sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı.

PM SALI GÜNÜ 10.00'DA TOPLANIYOR

CHP Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında salı günü toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, toplantı salı günü saat 10.00'da parti genel merkezinde yapılacak.

Toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun telefonla çağırdığı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu'nun da katılacağı belirtildi. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da gelmesinin beklendiği bildirildi.

Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu da arayarak süreçle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

İYİ PARTİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gelişmeleri değerlendirmek üzere Başkanlık Divanı’nı topladı.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İstanbul seçimlerinin iptal kararını Sultanbeyli’de duyan Ekrem İmamoğlu sorular üzerine “Konuşacağız” dedi. Ardından vatandaşlarla fotoğraf çektiren İmamoğlu iftar programına geçti.

İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada "Bu akşam benimle ilgili kararı herkes merak ediyor. Ben de bazı duyumlar alıyorum ama YSK'nın kararını bekleyeceğim. Resmi açıklamasını bekleyeceğim. Ondan sonra beni bekleyin, geniş geniş fikirlerimi anlatacağım." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TELEFON

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.