CHP'de ''Gölge Kabine'' dönemi: Özgür Özel'in A Takımı belli oldu

CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'na Turan Taşkın Özer seçilirken, yeni genel başkan yardımcıları da belli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) bugün ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ilk saatlerinde Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) yönetimi belli oldu. Buna göre; YDK Başkanlığına Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına ise Ayça Aybek Şenay getirildi. Genel sekreterlik görevini ise Deniz Çakır yürütecek.

CHP'DE GÖLGE KABİNE DÖNEMİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sinde yer alacak isimler yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından belirlendi. Toplantıda MYK üyelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kabine Sistemindeki bakanlıkların çalışmalarını izleyecek bir “Gölge Kabine” oluşturuldu. MYK'de, siyasi işlerin yürütüleceği bir "Gölge Kabine" ve idari işlerin yürütüleceği ikinci bir grup yer aldı. Toplam 24 üyenin bulunduğu MYK'de, 17 isim "Gölge Kabine" olarak görev alacak.

Türkiye’de hiçbir il ve ilçede genel başkanının söz verdiği ya da değişim ekibinin söz verdiği bir belediye başkan adaylarının olmadığını ifade eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:



"Sadece Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Aydın'ın topuklu Efesi ile ilgili genel başkanımızın da anketlerde gördüğü çok yüksek memnuniyet oranına dayanarak o yüksek memnuniyet oranlarıyla parti meclisine o sözün arkasında duran bir teklifle geleceğiz ve 3 belediye başkanımızı yeniden adaylaştıracağız. Özgür Özel’in kurultay kazanmak için söz verdiği bir belediye başkan adayı yok. Coğrafi dağılım noktasında parti meclisimiz çok iyi bir dağılım gösterdi. Parti meclisimizin yaş ortalaması 43, bu salondaki parti meclis üyeleri 43 yaştan oluşuyorlar. Parti meclisimiz söz verdiğim gibi benden genç. Parti meclisimizde daha önce il ce ilçe başkanlığı yapmış 15 arkadaşımız var. Örgütlerde görev yapmış 32 arkadaşımız var.”

İŞTE CHP'NİN MYK ÜYELERİ