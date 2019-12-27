CHP'de kongrelere tek aday damgası

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, CHP'nin Nisan 2020'de yapılması planlanan 37. Olağan Kurultayı’na yönelik takvimi işlemeye devam ediyor.

Bu kapsamda, mahalle delegeliği seçimlerinin ardından başlayan ve 27 Ocak'a kadar sürecek olan ilçe kongrelerinde, partinin yeni dönemdeki ilçe başkanları belirleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kongre süreçleri öncesinde, parti örgütüne çağrı yaparak ilçe ve il kongrelerinde 'uzlaşma' istemişti.

Edinilen bilgiye göre CHP, şu ana kadar ülke genelindeki 973 ilçenin 400’ündeki kongrelerini tamamladı. Bu kapsamda, 156 ilçe başkanlığı için birden fazla aday yarışırken, 244 ilçe kongresine ise tek adayla gidildi. Böylece ilçe kongrelerinin yüzde 61'inde tek adayda uzlaşı sağlanmış oldu.





