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CHP'de kürsü savaşı: Özel'in restine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt gecikmedi

CHP'de kürsü savaşı: Özel'in restine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt gecikmedi
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CHP'de yarın gerçekleştirilecek grup toplantısı öncesi 'kürsü' krizi alevlendi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Yarın ben konuşacağım" restine genel merkez cephesinden yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, ''Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir'' dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" kararı sonrası alevlenen liderlik savaşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altındaki grup toplantısı öncesi tam bir güç gösterisine dönüştü. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in salı günkü toplantı için "Kürsüye ben çıkacağım" restine, genel merkez cephesinden sert yanıt geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, kürsü tartışmalarına son noktayı koyarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun partililere hitap edeceğini duyurdu.

Sarı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yarın TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir. Sayın Genel Başkanımız, partimizin birlik ve bütünlüğünün en önemli temsilcisidir. Tüm partililerimizi; sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, kurallara, teamüllere ve parti içi disipline uygun davranmaya davet ediyoruz. Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir. Özellikle milletvekili arkadaşlarımızın, TBMM'nin yüce çatısı altında sağduyulu, dikkatli ve itidalli bir tutum sergileyeceğine olan inancımız tamdır. Ülkemizin ve partimizin geleceği açısından önem taşıyan bu toplantıya tüm partililerimiz davetlidir" ifadelerini kullandı. 

CHP'de kriz derinleşiyor: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı resti!CHP'de kriz derinleşiyor: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı resti!Politika

 

DHA

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Etiketler CHP kemal kılıçdaroğlu chp grup toplantısı müslim sarı
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