  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Özel jet acil inişte yer eçakıldı; bir anda alev topuna döndü: 2 pilot hayatını kaybetti

Özel jet acil inişte yer eçakıldı; bir anda alev topuna döndü: 2 pilot hayatını kaybetti

Güncelleme:

Dominik Cumhuriyeti'nin La Romana Havalimanı'nda Teksas'a gitmek üzere havalanan özel bir jet, yaşadığı ciddi mekanik arıza sonrası acil iniş yaparken piste çakılıp alev aldı. Gulfstream G200 tipi jette bulunan pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.

Dominik Cumhuriyeti'nden Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine gitmek üzere havalanan özel bir jette yaşanan acil durum, feci bir kazayla sonuçlandı. 

La Romana Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirmeye çalışan iki motorlu Gulfstream G200 tipi özel jet, pistle sert bir şekilde temas etmesinin ardından sürtünmenin etkisiyle alev topuna döndü.

16 Deniz Mili Kala Acil Durum İlan Edildi

Yetkililerden alınan bilgilere göre, uçak La Romana'nın yaklaşık 16 deniz mili güneybatısındayken "ciddi bir mekanik arıza" yaşadığını kuleye bildirerek acil durum deklare etti. Rotasını hızla en yakın havalimanı olan La Romana'ya çeviren jetin iniş takımları veya gövdesi, yaklaşma esnasında piste çok sert bir şekilde çarptı.

Jette sadece uçuş ekibinin bulunduğu, başka bir yolcu veya kabin görevlisi olmadığı öğrenilirken, çıkan devasa yangında pilot ve yardımcı pilot maalesef olay yerinde hayatını kaybetti.

IDAC ve CIAA Kapsamlı Soruşturma Başlattı

Kazanın ardından Dominik Sivil Havacılık Enstitüsü (IDAC) hızlıca bir kriz masası oluşturarak ilgili tüm acil durum havacılık protokollerini devreye soktu. IDAC ve Hava Kazaları Soruşturma Komisyonu (CIAA) tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada, uçağın kalkıştan kısa süre sonra neden bu denli yıkıcı bir mekanik arıza yaşadığı araştırılıyor.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

50 yaşındaki Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere meydan okudu
50 yaşındaki Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere meydan okudu
İstanbullular dikkat: 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: 20 ilçede elektrik kesintisi yapılacak
Eşini sokak ortasında bıçaklayan cani kocaya linç girişimi!
Eşini sokak ortasında bıçaklayan cani kocaya linç girişimi!
Antalya'da amatör balıkçı bir dev yakaladı! Hem de sahilden sadece 75 metre açıkta...
Antalya'da amatör balıkçı bir dev yakaladı! Hem de sahilden sadece 75 metre açıkta...
Cübbelinin yeni hedefi Göbeklitepe oldu: ''Kusura bakmayın, ağzımı bozmayayım''
Cübbelinin yeni hedefi Göbeklitepe oldu: ''Kusura bakmayın, ağzımı bozmayayım''
TOKİ'den 64 ilde şartsız, kurasız 20 bin konut satışı: Taksitler emsal kiraların altında!
TOKİ'den 64 ilde şartsız, kurasız 20 bin konut satışı: Taksitler emsal kiraların altında!
Survivor eleme gecesindeki düelloda adaya veda eden isim belli oldu
Survivor eleme gecesindeki düelloda adaya veda eden isim belli oldu
Altın ve gümüş çöktü, İslam Memiş'ten borsa, Dolar, Euro, altın ve gümüş için yeni tahminler geldi
Altın ve gümüş çöktü, İslam Memiş'ten borsa, Dolar, Euro, altın ve gümüş için yeni tahminler geldi
Etiketler dominik cumhuriyeti uçak kazası özel jet La Romana Havalimanı Gulfstream G200 pilot havacılık kazaları Dominik Sivil Havacılık Enstitüsü uçak acil iniş video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbelinin yeni hedefi Göbeklitepe oldu: ''Kusura bakmayın, ağzımı bozmayayım'' Cübbelinin yeni hedefi Göbeklitepe oldu: ''Kusura bakmayın, ağzımı bozmayayım'' Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: ''Artık hiç bir siyasi parti güvende değil!'' Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: ''Artık hiç bir siyasi parti güvende değil!'' Survivor eleme gecesindeki düelloda adaya veda eden isim belli oldu Survivor eleme gecesindeki düelloda adaya veda eden isim belli oldu Ankara kulislerinden sızdı; en düşük emekli maaşı ortaya çıktı Ankara kulislerinden sızdı; en düşük emekli maaşı ortaya çıktı CHP'de kriz derinleşiyor: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı resti! CHP'de kriz derinleşiyor: Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na grup toplantısı resti! TOKİ'den 64 ilde şartsız, kurasız 20 bin konut satışı: Taksitler emsal kiraların altında! TOKİ'den 64 ilde şartsız, kurasız 20 bin konut satışı: Taksitler emsal kiraların altında! Kızılay il başkanına ''Evde kalsın kızlar, ne olur reis'' videosundan suç duyurusu Kızılay il başkanına ''Evde kalsın kızlar, ne olur reis'' videosundan suç duyurusu Metrobüste başlayan tartışma cinayetle bitti! Baba-oğul dehşet saçtı Metrobüste başlayan tartışma cinayetle bitti! Baba-oğul dehşet saçtı Altın ve gümüş çöktü, İslam Memiş'ten borsa, Dolar, Euro, altın ve gümüş için yeni tahminler geldi Altın ve gümüş çöktü, İslam Memiş'ten borsa, Dolar, Euro, altın ve gümüş için yeni tahminler geldi Usta oyuncudan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı Usta oyuncudan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Antalya'da amatör balıkçı bir dev yakaladı! Hem de sahilden sadece 75 metre açıkta... Antalya'da amatör balıkçı bir dev yakaladı! Hem de sahilden sadece 75 metre açıkta... Survivor Beyza'dan canlı yayına damga vuran İtiraf: ''Söylemem yasaktı'' Survivor Beyza'dan canlı yayına damga vuran İtiraf: ''Söylemem yasaktı'' Seyhan Nehri'nde akılalmaz vahşet: Yüzen yılanı yakalayıp bıçakladılar! Bir kişi de yaralandı Seyhan Nehri'nde akılalmaz vahşet: Yüzen yılanı yakalayıp bıçakladılar! Bir kişi de yaralandı Mansur Yavaş'tan İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına çok sert tepki Mansur Yavaş'tan İsrailli Bakan Katz'ın skandal paylaşımına çok sert tepki CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı! CHP'li bir belediye başkanı daha görevinden uzaklaştırıldı! Polisten kaçan suç makinesini bir vatandaş tek yumrukla yere serdi Polisten kaçan suç makinesini bir vatandaş tek yumrukla yere serdi Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken ''kırk ikindi yağmurları'' geliyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar artarken ''kırk ikindi yağmurları'' geliyor! 50 yaşındaki Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere meydan okudu 50 yaşındaki Burcu Esmersoy bikinili pozlarıyla yarı yaşındaki mankenlere meydan okudu Avrasya Tüneli'nde büyük kaza! Patlayan yangın musluğu tüneli suya boğdu Avrasya Tüneli'nde büyük kaza! Patlayan yangın musluğu tüneli suya boğdu Üç il, 6 beldemizdeki ara seçimlerde oy sayımı tamamlandı, kazanan adaylar belli oldu Üç il, 6 beldemizdeki ara seçimlerde oy sayımı tamamlandı, kazanan adaylar belli oldu