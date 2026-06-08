Özel jet acil inişte yer eçakıldı; bir anda alev topuna döndü: 2 pilot hayatını kaybetti

Dominik Cumhuriyeti'nin La Romana Havalimanı'nda Teksas'a gitmek üzere havalanan özel bir jet, yaşadığı ciddi mekanik arıza sonrası acil iniş yaparken piste çakılıp alev aldı. Gulfstream G200 tipi jette bulunan pilot ve yardımcı pilot hayatını kaybetti.

Dominik Cumhuriyeti'nden Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletine gitmek üzere havalanan özel bir jette yaşanan acil durum, feci bir kazayla sonuçlandı.

La Romana Uluslararası Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirmeye çalışan iki motorlu Gulfstream G200 tipi özel jet, pistle sert bir şekilde temas etmesinin ardından sürtünmenin etkisiyle alev topuna döndü.

16 Deniz Mili Kala Acil Durum İlan Edildi

Yetkililerden alınan bilgilere göre, uçak La Romana'nın yaklaşık 16 deniz mili güneybatısındayken "ciddi bir mekanik arıza" yaşadığını kuleye bildirerek acil durum deklare etti. Rotasını hızla en yakın havalimanı olan La Romana'ya çeviren jetin iniş takımları veya gövdesi, yaklaşma esnasında piste çok sert bir şekilde çarptı.

Jette sadece uçuş ekibinin bulunduğu, başka bir yolcu veya kabin görevlisi olmadığı öğrenilirken, çıkan devasa yangında pilot ve yardımcı pilot maalesef olay yerinde hayatını kaybetti.

IDAC ve CIAA Kapsamlı Soruşturma Başlattı

Kazanın ardından Dominik Sivil Havacılık Enstitüsü (IDAC) hızlıca bir kriz masası oluşturarak ilgili tüm acil durum havacılık protokollerini devreye soktu. IDAC ve Hava Kazaları Soruşturma Komisyonu (CIAA) tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada, uçağın kalkıştan kısa süre sonra neden bu denli yıkıcı bir mekanik arıza yaşadığı araştırılıyor.

İHA