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CHP'de Lütfü Savaş çıkmazı: İlk açıklama geldi

CHP'de Lütfü Savaş çıkmazı: İlk açıklama geldi
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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın depremzedeler tarafından protesto edilmesine ilişkin CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın "Bu sesi duymak zorundayız" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda 31 Mart yerel seçimlerde yeniden aday olan Lütfü Savaş'ın depremzedeler tarafından protesto edilmesine CHP'den açıklama geldi.

KRT yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Savaş'ın adaylığının gözden geçirileceği mesajını verdi.

Günaydın, “Bu insani açıdan yükselen isyanın sesini duymak zorundayız. Bunu duyuyoruz. Elbette hepimiz bu duyarlılık içinde konuyu yeniden ele alıp, değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu hafta içerisinde Parti Meclisi toplantısının yapılacağını söyleyen Günaydın, "Bütün bu protestolardan ortaya çıkan sonuçlar mutlaka değerlendirilecektir." dedi.

Etiketler lütfü savaş chp hatay hatay belediye başkanı hatay belediye başkan adayı
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