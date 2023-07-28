CHP'de parti içi muhalefet kongrelere hazırlanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nde temmuz ayında başlayan kongre takvimi işlemeye devam ederken, muhalif kesim ise ilçe kongrelerine hazırlanıyor.

Seçim yenilgisi sonrasında olağan kongre sürecini başlatan Cumhuriyet Halk Partisi’nde takvim işliyor. Mahalle delegeliği seçimlerini tamamlayan CHP’de ilçe seçimleri 5 Ağustos tarihinde başlayacak. İlçe kongrelerinde muhalifler karşı liste hazırlayacak.



CHP MYK’sı Haziran ayı sonunda olağan kongre sürecini başlatmıştı. Kongre takvimi kapsamında Temmuz ayı boyunca mahalle delegeleri seçildi. Mahalle delegelikleri seçimleri sonrasında ilçe kongreleri yapılmaya başlayacak.



Sputnik'ten Osman Nuri Cerit'in haberine göre, Mahalle delegeliği seçimleri sadece oy kullanma şeklinde gerçekleştiği için parti içi muhalefet ile mevcut yönetim arasında bir gerilim görüntüsü yaşanmamıştı. Ama ilçe kongreleri sürecinde konuşmalar, mevcut ilçe başkanlarının faaliyet ve mali tablolarının oylanması gibi süreçler gerçekleşecek. Bu süreçler muhalifler ile mevcut yönetim arasında gerilim yaşanabileceği değerlendiriliyor.



Parti içi muhalefet bu süreçlerde partideki değişim taleplerini gündeme getirmek için hazırlık yapıyor. Değişim sürecine ilişkin çalışmaların başlandığını ifade eden parti muhalefeti bunu kongre süreçlerinde de dile getireceklerini açıkladı.



İlçe kongrelerinde muhalefetin aday çıkarmasına yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin ilçelerinde karşı liste hazırlıkları yapılıyor. Aynı şekilde delege sayısı fazla olan iller için de karşı liste çıkarılması öngörülüyor.

Sputnik