CHP'de seçim toplantısı: Kılıçdaroğlu'na tam yetki verildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına başkanlık etti. Toplantıda, seçim hazırlıkları gündeme geldi.

CHP grup toplantısı, parti genel merkezinde gerçekleşti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği toplantıya, deprem bölgesinde görevli milletvekilleri çevrim içi katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimi ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlıkları hakkında görüşüldüğü bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NA TAM YETKİ

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç toplantıya ilişkin ortak açıklama yaptı.

CHP grubu, Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı açıklamada, “CHP TBMM grubu olarak 26 Şubat günü olağanüstü gerçekleştirdiğimiz toplantımızda cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda bundan sonra bütün süreçlerde grubumuz adına karar verme sürecinde oybirliğiyle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tam yetkilendirilmiştir” dedi.

DHA