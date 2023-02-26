Kılıçdaroğlu ve Akşener'den kritik görüşme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın bir araya gelecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

CHP grubunun Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinde tam yetki vermesinin ardından CHP'nin 'ortak bir isimde uzlaşıldı' söyleminin partide gerilim yarattığı iddia edildi.

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, İYİ Parti ile CHP arasında gerilim olduğunu öne sürerek, iki liderin 2 Mart'taki görüşme öncesinde 'aradaki pürüzlerin giderilmesi' için görüşeceklerini söyledi.

Babaeker bir programa katılarak yaptığı açıklamasında, "CHP'deki kaynaklarımla da görüştüm. Tüm vekiller partideki cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu yönünde görüş bildirdi, görüşün bildiriye yansımasını istedi. Kemal Kılıçdaroğlu kendi adının bu bildiriye yansımasına izin vermedi. Ama aday belirleme yetkisinin 6'lı masada olduğunu söyledi" dedi.