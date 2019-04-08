CHP'den AK Parti'ye oy farkı yalanlaması

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde İstanbul seçimlerine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Faik Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seçimin gereksiz itirazlarla uzatılmasına, geçersiz oyların sayılmasına izin vererek yer verdi.

Bazı yerlerde seçimlerin yenilenmesini talep etti. Açık söyleyeyim, iktidarı bu şekilde şımartan ve mızıkçılık yapmasının önünü açan, YSK’nın daha önceki yıllardaki kararları olmuştur.

İktidar sözcüleri birtakım organize işlerden bahsetmek suretiyle YSK’yı, ilçe seçim kurullarını baskı altına almaya çalışmaktadır.

Siz sandık kurullarını yaparken, sandık kurulu başkanları memur olacak ya da sizin yapmış olduğunu düzenlemelerle yöresinde tanınan bilinen kişiler arasından seçilecek denmiş.

Bu sandık başkanları atanmış hiçbir itiraz olmamış. Şimdi bunlar arasında FETÖ’cü var mı sorusu son derece tehlikeli bir sorudur.

Seçim ciddi bir iştir. itirazlar hislere göre yapılmaz. Millet yapılan bu mızıkçılığından sıkıldı.Sonuçları beğenmeyenler seçimi çalmaya çalışıyor.

''BU SEÇİMİ KİM YÖNETTİ?''

Seçimde şaibe var diyenlere sesleniyoruz. Bu seçimi kim yönetti? Seçimi sizin adalet bakanı ve içişleri bakanı yürüttü. Neden onlara hesap sormuyorsunuz?

Seçmen listeleri 31 Ocak’ta kesinleşti. Şimdi ortaya Büyükçekmece’yi çıkardılar. Neyin peşindeler? Olmadık yerden algı yaratmaya çalışıyorlar.

YSK bu kumpasa son verecek mercidir ve buna son noktayı koymalıdır.

Seçimlerin masa başından çalınmasına izin vermeyeceğiz.

İstanbul’daki verilere gelince; sandıkların yüzde 94,88’i sayıldı. YSK’daki son verilere göre Ekrem İmamoğlu, 15 bin 119 oyla öndedir.