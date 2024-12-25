CHP'den asgari ücret protestosu

CHP TBMM Grubu, asgari ücret zammına tepki göstermek amacıyla Genel Kurul çalışmalarına katılmadı.

TBMM Genel Kurulu, 'Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. CHP grubu, 2025 yılı asgari ücret zammına tepki göstermek amacıyla Genel Kurul çalışmalarına katılmadı. Genel Kurulun açılışında söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yeni asgari ücrete ilişkin, "Sosyal medyada var, daha önce atılan tweet'ler var. İşveren temsilcilerinin ilk telaffuz ettikleri rakamın bu olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da onca tiyatroya rağmen gerçekte bu rakama yani işverenlerin layık gördüğü rakama saray iktidarı da boyun eğmiştir ve saray iktidarı ve onun başındaki Recep Tayyip Erdoğan işçilerimize ancak ve ancak bu rakamı reva görmüştür. Biz bunu asla kabul etmeyeceğiz, asla kabul etmiyoruz. Bu, yoksulluk rakamıdır, açlık rakamıdır, sefalet rakamıdır. Açlık sınırının 21 bin lirayı geçtiği, yoksulluk sınırının 70 bin lirayı geçtiği bir ülkede asgari ücretin bu seviyesini asla kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz" dedi.

'ASGARİ ÜCRETİ KONUŞMAYAN GÜNDEMİ KABUL ETMİYORUZ'

Emir, Genel Kurulda asgari ücret zammının gündemde tutulması gerektiğini kaydederek, "Biz bugün böylesine yakıcı bir sorun varken, milyonların gözü Meclis'teyken; 'Acaba benim bu açlığıma, yoksulluğuma, emeğimin sömürülmesine Meclis ne yapacak?' diye bakıyorken başka bir kanunun, başka konuların görüşülmesini doğru ve uygun bulmuyoruz arkadaşlar. Herkesin gözü bizim üzerimizde, mutfaklar yanıyor, insanlarımız aç, yoksulluğa mahkum edilmiş, son derece cüzi, asla yaraya merhem olmayacak bir asgari ücretle karşısına çıkıyorsunuz vatandaşların ve Meclis bunu konuşmayacaksa biz burada yokuz. Biz daha önce söylemiştik; gerçek enflasyon yüzde 80, olması gereken asgari ücret en az 30 bin lira. 'Asgari ücret 30, altında biz yokuz' demiştik ve bugün burada olmayacağız. Bugün biz milletvekili grubumuzu genel merkezimize topluyoruz, önümüzdeki yol haritasını konuşacağız ve buradaki tartışmaları yani halkımızın gündeminde olmayan asgari ücreti, yoksulluğu, açlığı konuşmayan gündemi biz gerçek gündemimiz kabul etmiyoruz. Bilin ki bu iktidarı da bu yönetim anlayışını da size dar edeceğiz" diye konuştu.

DHA