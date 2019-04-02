CHP'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması: ''Biliyordu ama söyleyemedi''

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Gazete Duvar'dan Tamer Arda Ersin'e konuştu.

"24 Haziran seçimleri gecesi yaşanan sorunlar nedeniyle kurduğunuz sistem eleştirilmişti. 31 Mart Yerel Seçiminde ise iyi bir performans ortaya koydunuz. Bu seçimde nasıl sorunsuz çalıştı kurduğunuz sistem?" sorusuna Adıgüzel, "24 Haziran seçimlerinde birinci eksikliğimiz, ittifak partileriyle çalışmada bize katkı sunacaklarını düşünmek oldu. Ortak çalışma yürütülecekti, olmadı. İkincisi, sistemimiz halka açıktı. Kişilerin beklentisi sonuçların oradan takip edileceği oldu" yanıtını verdi.

Adıgüzel ayrıca kendisine yöneltilen "Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Halkımız büyükşehir belediyesini verse bile ilçeleri AK Parti'ye vermiştir" dedi. Sonra parti yetkilileri açıklamayı düzeltme ihtiyacı duydu sanki…" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Kimden veri aldıklarını söylemiyorlar ama herhalde AKP, AA'nın verilerine çok güvendiği için açıklamaları o doğrultuda yaptılar. Gördük ki bu açıklamaların aslı astarı yok. Aslında Tayyip Erdoğan sonucu çok daha önceden biliyordu sadece söyleyemedi."