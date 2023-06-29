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CHP'den Merdan Yanardağ hamlesi

CHP'den Merdan Yanardağ hamlesi
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CHP TBMM Grup Başkanlığı, tutuklanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkındaki hukuki süreci takip etmek için milletvekili heyeti görevlendirildiğini açıkladı.

​CHP Grup Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, özel bir televizyon kanalının genel yayın yönetmeni, gazeteci Merdan Yanardağ'ın bir programdaki ifadeleri nedeniyle başlatılan linç kampanyasının ardından tutuklandığı belirtilerek, "Hakkında yürüyen hukuki süreci yakından takip etmek ve gerekli girişimlerde bulunmak üzere bir milletvekili heyeti görevlendirmiştir. Aydın Milletvekilimiz Evrim Karakoz, Erzincan Milletvekilimiz Mustafa Sarıgül, Eskişehir Milletvekilimiz Utku Çakırözer ve İstanbul Milletvekilimiz Kadri Enis Berberoğlu'ndan oluşan heyet, Merdan Yanardağ'ı ziyaret etmek amacıyla Adalet Bakanlığı'na gerekli başvuruyu yapmıştır. CHP Heyeti, Adalet Bakanlığı'ndan gelecek yanıtın ardından Merdan Yanardağ'ı cezaevinde ziyaret ederek, çalışmalarına başlayacaktır" denildi. 

DHA

Etiketler chp merdan yanardağ
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