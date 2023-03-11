CHP'den Muharrem İnce'ye teklif

CHP'nin Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemesi ve Millet İttifakı'na katılması için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye giden teklif belli oldu. İşte o teklif ve İnce'nin yanıtı....

HABER3COM ÖZEL // Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmen açıklanmasının ardından ittifak ve adaylık için gözler Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çevrilmişti.

Yıllar önce CHP Genel Başkanlığı için karşı karşıya gelen, ardından da son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ancak seçimi kaybettikten sonra CHP ile yollarını ayırarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'ye CHP'den "Millet İttifakı'na katıl" teklifi gitti.

Haber3.com'un edindiği bilgilere göre CHP'den Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye giden teklifte İnce'ye 4 milletvekillik kontenjan da verildi.

Bu teklif için henüz yanıt vermeyen Muharrem İnce'nin ise teklifi düşünmek için CHP'den süre istediğini öğrendik...

Ankara kulislerine bomba gibi düşen bu teklif ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...