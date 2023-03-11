  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Gecenin bombası: İşte CHP'den Muharrem İnce'ye giden o teklif

CHP'den Muharrem İnce'ye teklif

CHP'den Muharrem İnce'ye teklif
Güncelleme:

CHP'nin Millet İttifakı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemesi ve Millet İttifakı'na katılması için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye giden teklif belli oldu. İşte o teklif ve İnce'nin yanıtı....

HABER3COM ÖZEL // Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmen açıklanmasının ardından ittifak ve adaylık için gözler Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çevrilmişti.

Yıllar önce CHP Genel Başkanlığı için karşı karşıya gelen, ardından da son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ancak seçimi kaybettikten sonra CHP ile yollarını ayırarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'ye CHP'den "Millet İttifakı'na katıl" teklifi gitti.

Haber3.com'un edindiği bilgilere göre CHP'den Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye giden teklifte İnce'ye 4 milletvekillik kontenjan da verildi.

Bu teklif için henüz yanıt vermeyen Muharrem İnce'nin ise teklifi düşünmek için CHP'den süre istediğini öğrendik...

Ankara kulislerine bomba gibi düşen bu teklif ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz...

Etiketler memleket partisi muharrem ince chp kemal kılıçdaroğlu adaylık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
HÜDA PAR Cumhur İttifakı'na katıldı
Türkiye’nin en güvenilir yardım kuruluşu belli oldu
13 Mart haftası burç yorumları: Yıkıcı enerjilere dikkat!
Ramazan değil Rama''zam''! Ramazan pidesine büyük zam geldi
Deprem bölgesinde ilginç görüntü: Kahveyi ''refüje'' taşıdı
Depremde ağır hasar alan evin kirasını istemiş
Asrın felaketi sonrası oluşan bataklık havadan görüntülendi
Kabus uyandı! Peş peşe patlamalar meydana geldi, alarm durumuna geçildi
Tıp tarihine geçecek araştırma! Buluşun başında bir Türk var
Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Erdoğan'dan seçim açıklaması