CHP'den sandıklar açılırken ilk açıklama: Şu andaki tabloyu son derece olumlu görüyoruz

Türkiye 14 Mayıs seçim sonuçlarını takip ederken CHP Sözcüsü Faik Öztrak oy sayım işlemi sürerken kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı.

Tüm Türkiye'de saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı. Saat 18.30 itibarıyla ise yayın yasağı kalktı ve ilk veriler halkla paylaşılmaya başlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, ilk verilerin açıklanmasının ardından açıklama yaptı.

Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sandıklar açılmaya başlandı. Katılımın rekor seviyede olacağı ortaya çıkıyor. Sonuçların yakından takip ediyoruz. Bu arada Anadolu Ajansı da geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Sandık başındaki sandık sorumlularımıza, müşahitlerimize göstermiş oldukları müthiş çaba için teşekkür ediyoruz. Çalışmalarını sabaha kadar sürdürecekler. Sonuçları bize ulaştırmaya devam edecekler. Bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşların yapacağımız açıklamaları izlemelerini öneriyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı gerekli rakam açıklamalarını da yapmaya başlayacağız.