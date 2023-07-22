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CHP'den veri sızıntısı iddialarına jet yanıt

CHP'den veri sızıntısı iddialarına jet yanıt
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, CHP üyelerinin verilerinin sızdırıldığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Çelik, paylaşılan bilgilerin parti kayıtlarıyla örtüşmediğini bildirdi.

Devrim Barış Çelik, CHP'de üyelerin verilerinin sızdırıldığı iddiasına yönelik yazılı açıklama yaptı. Çelik, "CHP’de veri sızıntısı olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, partimizin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmeyip, partimizde 'ilçe üyesi', 'genel merkez üyesi', 'düşen üyelik' kavramları üye kayıt sistemimizde kullanılmamaktadır. Tarafımıza konu intikal edildiği andan itibaren sistemlerimizde detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilememiştir. Konu ile alakalı tüm eski kayıtları kapsayacak şekilde incelememiz titizlikle devam etmektedir. Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin 'üyelik bilgi satırları' ile örtüşmemekte olup, Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır" ifadelerini kullandı. 

DHA

Etiketler chp veri sızıntısı
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