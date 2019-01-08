CHP'li adaydan şoke eden mesaj: AK Parti'ye katılım törenime beklerim

İki dönem Ölüdeniz Belediye Başkanlığı yapan, 2014 seçimlerinde CHP'nin başkan adayı olan ve Mart 2019 seçimlerinde CHP Fethiye Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklayan Keramettin Yılmaz, törenle AK Parti'ye katılacağını ilan etti.

Oda TV'nin haberine göre, CHP'lileri şoke eden olay, Yılmaz'ın AK Parti'ye katılım törenini toplu SMS mesajları ile partililer de göndermesi ile öfkeye dönüştü. Bazı CHP'liler sosyal medya hesaplarından sert tepki verdi.

Keramettin Yılmaz DSİ'de yapılacak olan AK Parti'ye geçiş töreninde açıklama yapacağını bildirdi. Yılmaz, CHP'den Fethiye için aday adaylığını açıklamasıyla birlikte seçim aracını hazırlatarak çalışmalara başlamıştı.