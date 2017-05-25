CHP'li Akın peşini bırakmıyor

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ı hedef aldı. Akın şunları söyledi;

“Milli Eğitim Bakanına verdiğim soru önergesinde Balıkesir’de FETÖ nedeniyle el konulan yurtlardan ne kadarının TÜRGEV’e devredildiğini sordum. Cevap vermedi. Yeniden sordum yine cevap vermedi.

Besleyip büyüttüğünüz FETÖ paralel devlet kurup darbe yaptı. Şimdi partili Cumhurbaşkanının aile bireylerinin vakıflarına devlet olanaklarını yağdırıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı neden çekiniyor da bu soruya cevap vermiyor?

Bunun cevabı bu kadar zor mudur? Bir tanesini ben biliyorum, başka hangi yurtlar TÜRGEV’e verilmiştir bunu açıklasın?

Yine, Balıkesir’de özel yurtların denetimlerini ve sonuçlarını soruyorum; Bakan bana ilgili yönetmelik çerçevesinde denetimlerin yapıldığını söylüyor. Adana Aladağ’da yavrularımız yurtta yanarken de bu yönetmelik vardı. Gereğini yapmadıktan sonra bir anlamı olmuyor?

Milli Eğitim Bakanını TBMM’nin denetim hakkına saygı gösterip sorularımıza doğru dürüst yanıt vermeye davet ediyorum”