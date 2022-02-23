  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP'li Altay: ''CHP’ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Kılıçdaroğlu''

CHP'li Altay: ''CHP’ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Kılıçdaroğlu''

CHP'li Altay: ''CHP’ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Kılıçdaroğlu''

Seçim öncesi siyaset gündeminde cumhurbaşkanı adaylığı tartışmaları devam ederken siyasilerden yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Siyaset gündeminde seçimlere yönelik cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili tartışmalar sürerken partilerden ve siyasilerden de birbirinden önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Altay, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

"CHP'YE OY VEREN HERKESİN GÖNLÜNDEKİ ADAY KILIÇDAROĞLU"
Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın “Kimsenin elinin tersiyle itemeyeceği şerefli bir makam” ifadelerinin sorulması üzerine Engin Altay, “CHP’ye oy veren ve üye olan herkesin gönlündeki aday Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Başından beri Sayın Genel Başkanımız, bu işin kendisinin verebileceği karar olmayacağını, Millet İttifakı olarak bu işin oturulup konuşulacağını ifade etmiştir. Vakti zamanı geldiğinde bu açıklanacaktır. Saray da bunu merak ediyorsa öğrenmenin bir yolu var. Seçimi açıklasın, adayımızı açıklayalım” yanıtı verdi.

Etiketler CHP kılıçdaroğlu aday
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Elektrikte yeni tarife belli oldu! İşte faturalara yansıyacak indirim
''Zam manyağı'' olan vatandaştan ''ısıtan'' icat: 1 litrelik benzinle 1 aylık tüpünü icat etti
Bakanlıktan havayolu şirketlerine ''Zafer Havalimanı'ndan uçun'' talimatı
Eli silahlı Suriyeli çetelerin İstanbul'daki dehşet saçtı! O anlar kamerada
Ufukta değil, burnumuzun ucunda... Benzin ve motorine zam göründü
Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş.... Piyasalar uçuşa geçti!
Ünlü stratejistten Türkiye ile ilgili ''dolara kuru'' iddiası
Türkiye'nin de içinde yer aldığı kayıp bir kıta keşfedildi
Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrılığının nedeni belli oldu
Kripto parası olanları üzecek tahmin! Bitcoin'de beklenen seviye açıklandı