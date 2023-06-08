CHP'li Engin Altay: Çekilmeyi bilmek lazım

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, seçim yenilgisinin ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında ''Çekilmeyi bilmek lazım'' ifadelerini kullandığını söyledi.

28 Mayıs Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılan adayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olması sonrasında CHP'de taşlar ciddi anlamda yerinden oynamaya başladı.

"KAZANSAK TBMM BAŞKANI OLACAKTIM AMA..."

CHP'de 10 yıl grup başkanvekilliği yapan İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a konuştu. Altay "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra, 'Hem grup başkanvekili hem meclis başkanvekili ol' dedi arkadaşlar, kabul etmedim" dedi.

"MECLİS GRUBUNDA DA SÖYLEDİM"

Partiyi rahatlatmak için çekilmeyi bilmenin önemine de değinen Altay, "Seçimi kaybettiysek benim gibi arkadaşların bir kenarda durmasını bilmesi lazım diye düşünürüm. Genel başkanın yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmek lazım'ı kendisine de söyledim. Kendisi için 'Sen çekil' diye söylemedim ama 'Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim. Ayrıca meclis grubunda da söyledim" ifadelerini kullandı.

"KEMAL BEY'İN TASARRUFLARINI TÜMÜYLE GÖRMEMİZ LAZIM"

Saymaz'ın "Çekilme sözünüz Kılıçdaroğlu için de geçerli mi?" sorusuna da yanıt veren CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, "Şimdi o gün değil. Kemal Bey'in tasarruflarını tümüyle görmemiz lazım" diye konuştu.

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