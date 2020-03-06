CHP'li Engin Altay'dan ''Pelikan çetesi'' açıklaması !

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, CHP'li Engin Özkoç hakkında AK Partililerin saldırısının ardından açılan soruşturma ve yargının getirildiği durum hakkında açıklamalarda bulundu.

Engin Altay'ın açıklamaları şöyle oldu:

Dün yargı FETÖ'ye teslim edilmişti ve tecavüze uğramıştı. Yargı iğfal edilmişti. Bugün yargı Pelikan çetesine teslim edilmiş.FETÖ'nün yaptığı tecavüzün, tasallutun fazlasını şimdi Türk yargısına Pelikan çetesi yapıyor. Ve bunu seyrediyoruz.

Herkes seyredebilir, herkes göz yumabilir. Herkes yol verebilir. Ama bizim bu vahim tabloya yol vermemiz ve göz yummamız mümkün değil.

Hukukun yargı eliyle çiğnenmesi çok inciticidir. Çok acıtıcıdır. Çok vahimdir. Bugün ona yarın sana. Bugün bana yarın sana.

Sözün bittiği yerdeyiz. Bütün savcılara ve yargılara ayrım yapmaksızın sesleniyorum: Yürütmenin baskısından korkmayın. Yürütmeye yaranmak için uğraşmayın. Elinizde Anayasa var, ceza kanunları var, diğer kanunlar var, hukukun evrensel kuralları var. Hakim olun. Cumhuriyetin savcısı olun. Talimatla fezleke yollamayın, talimatla insanları tutuklamayın. Ergenekon, Balyoz davaları dün gibi aklımızda yaşanan mağduriyetler. Canını kaybeden insanlar aklımızda. Yeni trajedilere yol açmayın.

Bunu yasama organının üyesi olarak, bir baba olarak, 82 milyon Türkiye vatandaşlarından alalade herhangi birisi olarak istiyorum. Yargıya olan güvenin tamamen sıfırlanmasına neredeyse yol açtınız.

Yargıya güvenelim. Herkes güvensin. Suçlu da suçsuz da. Et kokakarsa tuz var. Tuz kokarsa ne olacak noktasına Türkiye'yi getirmeyin.