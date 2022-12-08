CHP'li Engin Özkoç hakkında suç duyurusu

Ankara'da emekli Cumhuriyet Savcısı Veli K., oturdukları sitedeki soğutma sisteminden kaynaklı gürültü nedeniyle tartıştıkları CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu.

Emekli Cumhuriyet Savcısı Veli K., savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, oturdukları site içerisindeki çarşının terasında bulunan soğutma ünitesinin çıkardığı gürültü nedeniyle Çankaya Belediyesi’ne şikayet dilekçesi verdiklerini, belediyenin de çarşıyı işleten inşaat firması hakkında para cezası uyguladığını ve soğutma sistemini mühürleyerek gerekli önlemlerin alınması için 30 gün süre verdiğini belirtti. Dilekçede, firmanın kararın iptali için dava açtığını, Ankara 7'nci İdare Mahkemesi’nin yürütmenin durdurulması istemini reddettiği belirtildi.

K., belediye kararının uygulanmadığını, mühür bozma suçu işlenerek soğutma sisteminin çalışmaya devam ettiğini aktardığı dilekçesinde, "Belediyeden tekrar ses ölçümü için geldiklerinde mahkemenin kararını hatırlatıp yeni bir karara kadar mührün kaldırılıp soğutma ünitesinin çalıştırılmasının suç olduğunu hatırlattım. Polis memurlarıyla konuşurken, ‘Kimmiş o savcı? Nerede?' şeklinde bağırma sesi duydum. Hayatımda ilk kez karşılaştığım şüpheli, ‘Ben CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç. Kimsin sen? Burada ne işin var? Çık git buradan’ diyerek üzerime yürüdü. Ben durumu anlatmak istememe rağmen, ‘Sen şikayetçi olamazsın. Kat maliki olarak ben şikayetçi değilim. Ben senden şikayetçiyim. 165 kat maliki adına karar veriyorsun. Herkesin huzurunu bozuyorsun. Sana ne kardeşim. Seni buradan attıracağım, çık buradan’ diyerek bağırmaya devam etti" ifadelerin kullandı.