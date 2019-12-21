CHP'li Gürsel Tekin skandal TOKİ raporunu açıkladı !

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TOKİ'nin 'vurgun' raporunu paylaştı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında TOKİ uzmanlarının hazırladığı raporu paylaştı.

’76 PROJEDE 240 MİLYAR TL VURGUN!

Tekin, TOKİ uzmanlarının hazırladığı rapora göre 76 projede 240 milyar TL vurgun yapıldığını. Raporda “İstanbul’da yapılan uygulamalara bakıldığında parsel bazında verilen ayrıcalıklı imar hakları ile kentin geri dönülemez şekilde tahrip edildiği görülmektedir” denildi.

CHP’li Tekin açıklamasında "Kim veriyor bu ayrıcalıklı imar haklarını? İBB ve bakanlıklar veriyor. Hepsine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bakanlıklar ayrıcalıklı imar hakları vermişler. Planları değiştirmişler. Bu inşaatları yapanlar bunla da yetinmemiş. Gözleri doymamış. Tam 12 milyon 400 bin metrekare fazladan inşaat yapmışlar" dedi.

Tekin sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul’dan çalınan bu 240 milyar lira ile 3 Tane GAP, 53 tane Üçüncü Köprü, 30 Tane Marmaray, 30 bin okul, 5 bin 900 tam donanımlı hastane yapılır"

Tekin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ise şunları dile getirdi:

"Sadece Cumhuriyet tarihinin değil dünya tarihinin en büyük imar yolsuzluğunu ortaya çıkardık. Raporu hazırlayan TOKİ. Sadece 76 projede yapılan vurgun tam 240 milyar lira! Buradan beslenen iş adamı var, bürokrat var, siyasetçi, hakim var. Beton Lobisi."

"Beton lobisi Türkiye'nin her yerinde milyarlarca dolarlık vurgun yapan, şehirlere ihanet eden, halkı fakirleştiren, terör örgütü kadar tehlikeli bir yapıdır. Onun tekerine çomak sokan herkes hışmına uğrar. Beton lobisi ile mücadele edenlerin yanında olmak bir insanlık görevidir."

MECLİS’E ARAŞTIRMA ÖNERGESİ

Konuyla ilgili Meclis’e bir araştırma önergesi verdiğini açıklayan Tekin, "Buradan çağrıda bulunuyorum. Gelin bu araştırma önergesini kabul edin, İstanbul’a ihanet edenlerin tepesine birlikte binelim" diye konuştu.