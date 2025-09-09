  1. Anasayfa
  4. CHP'li Mahmut Tanal, polis müdahalesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı

CHP'li milletvekili Mahmut Tanal, CHP'nin İstanbul İl Başkanlık binası önünde polis müdahalesi sırasında gözünden yaralanarak hastaneye kaldırıldığını açıklayarak hastane odasından bir açıklamka yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki kayyum protestoları sırasında polis müdahalesi sebebiyle yaralandığını açıkladı.

Hastaneden fotoğrafını paylaşan Tanal, "Burada ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur" dedi.

Tanal'ın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın giren polislerin yaptığı müdahale, açıkça hukuksuz, kanunsuz ve keyfi bir eylemdir.

Bir siyasi partinin il binasına, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hiçe sayılarak zorla girilmesi, yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de çok partili hayata, demokrasinin asgari kurallarına ve halkın iradesine yapılmış bir saldırıdır.

Hukuk devletinde güvenlik güçleri, yalnızca mahkeme kararlarını uygular. Burada ortada bir mahkeme kararı olmamasına rağmen, parti binasının işgal edilmesi, içerideki insanların şiddete uğraması, milletvekillerinin ve üyelerin haklarının gasp edilmesi anayasal suçtur.

Bu hukuksuzluğun bedelini şu an hastanede tedavi gören ben ödüyorum. Gözüm yaralı, bedenim darp izleriyle dolu. Ancak bilinmelidir ki biz ne bedel ödersek ödeyelim, Atatürk’ün emaneti olan Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve Cumhuriyetimizi savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz.

Bugün bana yapılan, yarın tüm muhalefete ve her özgür yurttaşa yapılabilir. Bu yüzden çağrım nettir: Hukukun üstünlüğü, demokrasinin onuru ve yurttaşın iradesi için herkes sesini yükseltmelidir!"

