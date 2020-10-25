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  4. 25 Ekim 2020 12:20

CHP'li milletvekili Yüksek Özkan koronavirüse yakalandı

Meclis'te koronavirüs vaka sayıları artmaya devam ediyor. CHP Bursa milletvekili Yüksel Özkan koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CHP'li milletvekili Yüksek Özkan koronavirüse yakalandı
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Koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

CHP'li vekil, "Sevgili dostlar, halsizlik, ateş, öksürük ve baş ağrısı şikayetleri nedeniyle dün yaptırdığım PCR testi + çıktı. İyim ve istirahat ediyorum. Son iki haftadır benimle yakın temasta bulunan herkesin önlem almasını rica ediyorum. Sağlıcakla kalınız, selam ve sevgilerimle" diye yazdı. 

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