CHP'li Muharrem Erkek'ten Deva Partili Yeneroğlu'na destek

CHP'li Muharrem Erkek, "İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Yeneroğlu hiçbir ayrım yapmadan herkesin hak ve özgürlükleri için mücadele eden değerli bir hukukçudur." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ile Somalilere ait dükkanın tabela açılışına izin vermeyen polis arasında gerilim yaşandı.

“Hukuksuz talimatlar uygulamayacaksınız, ırkçılık yapamazsınız” diyen Yeneroğlu’na polis “Ahlaksız sensin lan, lan sus, senin gibi tiplere ne olacağı belli. Adam gibi konuş” şeklinde karşılık verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara’nın merkezindeki Kızılay’da Somalililerin restoranlarına yönelik polis müdahalesiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yaşanan olaya ilişkin polis amirinin uyarıldığı, polisler ile tartışan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağı açıklandı.

Yeneroğlu, Emniyet’in açıklamasını “Gerçekten kan dondurucu!” şeklinde yorumlandı. "Ülkemde beni korumakla mükellef olan emniyet genel müdürlüğü tarafından hedef gösterilebileceğimi hiç tahmin etmezdim” diyen DEVA’lı vekil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü’nün istifasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımıyla Yeneroğlu'na destek verdi. Erkek Yeneroğlu'nu etiketleyerek paylaşımına, "İstanbul Milletvekilimiz Sayın Mustafa Yeneroğlu hiçbir ayrım yapmadan herkesin hak ve özgürlükleri için mücadele eden değerli bir hukukçudur. Demokratik Hukuk Devleti için birlikte yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam edecek, bu konuyu da birlikte yakından takip edeceğiz" notunu düştü.