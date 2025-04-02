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CHP'li Özgür Çelik'ten yapay zekalı kumpas uyarısı

CHP'li Özgür Çelik'ten yapay zekalı kumpas uyarısı
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partinin önde gelen isimleri hakkında ''yapay zeka'' ile oluşturulmuş sahte telefon konuşmaları ve görüntülerinin servis edilebileceği yönünde duyumlar aldığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin önde gelen siyasetçileri hakkında yapay zeka kullanılarak bazı videoların ve ses kayıtlarının servis edilebileceği duyumları aldığını açıkladı. 

Çelik, programda aldığı bir duyum üzerine, CHP'li siyasetçilerle ilgili olarak yapay zeka ile oluşturulmuş sahte telefon konuşmaları ve görüntülerin servis edilebileceğini belirtti.

"YAPAY ZEKA ÜZERİNDEN SÖYLENMEYEN SÖZLERİ SÖYLEMİŞ GİBİ GÖSTERECEKLER"

Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yeni bir şey duyuyoruz. Hem de bir iki noktadan duydum. İnsanlar gelip bana dediler ki, 'Sizin partinizdeki önemli siyasi aktörlerle ilgili yapay zeka üzerinden söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler.' Bunu biraz düşündüm. Yapabilirler mi? Yapabilirler. 2023 seçimlerinden önce montaj videolar üzerinden terör örgütleriyle CHP'yi ilişkilendirenler, sonra da çıkıp televizyon programında o montajı itiraf edenler her şeyi yapabilirler."

"TARİHE NOT OLSUN"

Çelik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tarihe bir not olsun. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili bir takım telefon konuşmaları, bir takım görüntüler vs servis edilebilir."

Etiketler CHP yapay zeka telefon konuşması görüntü özgür çelik
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