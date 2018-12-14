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  4. 14 Aralık 2018 10:53

CHP'li Salıcı'dan ittifak çıkışı: İçime sinmeyen yerler var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İYİ Parti ile seçim ittifakı konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

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Oğuz Kaan Salıcı yerel seçimlerle ilgili yürütülen ittifak görüşmelerine ilişkin konuştu. CNN TÜRK’te Dicle Canova’nın sorularını cevaplayan Salıcı şunları söyledi: İçime sinmeyen bir iki yer var. İYİ Parti’nin içime sinmeyen yerler vardır. Parti teşkilatındaki arkadaşları anlıyorum ama sonuçta daha büyük bir amaç için bir fedakarlık noktasındayız hepimiz.

İSTANBUL ADAYI EKREM İMAMOĞLU MU?

Sayın Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü’nde başarılı bir ilçe başkanlığı süreci geçirdi. Sonra yüzde 51 ile Beylikdüzü’nde seçimi kazandı. Beylikdüzü AKP’den aldığımız bir ilçedir. Beylikdüzü’nde bir başarı hikayesi var. Sayın Ekrem İmamoğlu bizim gurur duyduğumuz belediye başkanlarımızdan biridir. Sayın genel başkanın aday gösterme gibi bir niyeti varsa bunu zaten parti meclisine getirecektir. Bizim parti meclisimiz hakkaniyetlidir.

ittifak , chp , oğuz kaan salıcı
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