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  4. 18 Aralık 2018 15:08

CHP'li Tanal'dan AK Partili isme: ''FETÖ'cüsün !''

TBMM'de dün akşam yaşanan gerginlik sırasında CHP’li Mahmut Tanal'ın AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'ya “FETÖ’cü’’ diye seslendiği ortaya çıktı.

CHP'li Tanal'dan AK Partili isme: ''FETÖ'cüsün !''
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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Cora ise, “FETÖ'cü sensin” cevabını verdi. Tanal, “Ailece FETÖ'cüsünüz. Kız kardeşin nerede?” deyince Cora da “Sen FETÖ'nün tillahısın. Terbiyesiz, adi adam, şerefsiz'' diye bağırdı. AK Parti-CHP'li vekiller birbirlerine üzerine yürüdü.

'TERBİYESİZ, ADİ ADAM'

Büyümeden önlenen kavga tutanaklara şöyle yansıdı:

Yunus Emre (CHP): Ali Tatar’ı anlat, Tatar’ın hesabını ver!
Salih Cora (AK Parti): Otur yerine, terbiyesiz
Mahmut Tanal (CHP): FETÖ’cü…
Cora: FETÖ’cü sensin
Tanal: Kardeşin FETÖ’cü, FETÖ’cü kardeşini ara.
Cora: FETÖ’cünün tillahı sensin!
Tanal: FETÖ’cüsünüz ailece!
Cora: Adi adam! Sen kardeşine bak, köpek.
Tanal: Kız kardeşin nerede, FETÖ’cü
Cora: Terbiyesiz, adi adam, şerefsiz
Muhammed Bülbül (MHP): Arkadaşlar, ayıp ediyorsunuz…


 

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