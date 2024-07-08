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  4. CHP'li Tanju Özcan'la, AK Partili Faruk Özlü birbirine girdi: ''Bolu Dağı'na göz koymuş''

CHP'li Tanju Özcan'la, AK Partili Faruk Özlü birbirine girdi: ''Bolu Dağı'na göz koymuş''

CHP'li Tanju Özcan'la, AK Partili Faruk Özlü birbirine girdi: ''Bolu Dağı'na göz koymuş''
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Bolu Dağı'nın adının değiştirilmesi talebine tepki gösteren Tanju Özcan, "Bolu Dağı’na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu’nun simgesidir. Akıllı ol" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Dağı'nın adının Düzce Dağı olarak değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'ye tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Düzce’nin mevcut Belediye Başkanı @Dr_Faruk_Ozlu, Bolu Dağı’na göz koymuş. Bolu Dağı, Bolu’nun simgesidir. “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olma” Kaynaşlı’yı, Yığılca’yı ve Akçakoca’yı elinden aldırma bana. AKILLI OL!!!"

 Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Doğru bilinen yanlışlar vardır. Yanlıştır, ama insanlar doğru sanırlar. Bunlardan birisi de 'Bolu Dağı' ismidir. Aslında Bolu tarafında 'dağ' yoktur. Bolu tarafı 'ovadır'. Dağ Düzce tarafındadır. Coğrafi yapısına göre burası 'Bolu Dağı'değil, 'Düzce Dağı'dır. Yaşam alanı bakımından dağdaki yol boyu işletmelerin tamamına yakını da Düzcelilerin. Bu yanlışı düzeltelim. Bu dağın doğru adı 'Düzce Dağı'." demişti.

 

Etiketler faruk özlü tanju özcan bolu bolu dağı düzce belediye başkanı CHP ak parti
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