CHP’li Tekin’den AK Partili Yılmaz’a sert tepki

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz partisinin Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken skandal ifadeler kullandı.

Daha önce Millî Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış olan İsmet Yılmaz, dün akşam Sivas'ta AK Parti Gençlik Kolları üyelerinin sorularını yanıtlarken AK Parti'nin adayı Hilmi Bilgin'e oy vermenin 'Ruz-i mahşerde (kıyamet günü) Beraat belgesi (kurtuluş)' olacağını söyledi. Bu sözler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Çok sayıda kişi Yılmaz'ın bu sözlerine tepki gösterdi. İsmet Yılmaz’ın sözlerine bir tepki de CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’den geldi.

Tekin, Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Haşa Sırat Köprüsü’nü siz mi elinize aldınız? Kimin geçip kimin geçmeyeceğine siz mi karar vereceksiniz? Firavunlar bu kadar şaşırmadı. Altı üstü seçim. 1950’den beri yapıyoruz. Millet gidiyor bir pusula atıyor vekalet veriyor. Bu kadar korkmayın. Kendinize gelin.”