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  4. 31 Ocak 2018 23:49

CHP'li vekilden TTB'yle ilgili sürpriz iddia

CHP'li Aytuğ Atıcı TBB üyelerinin gözaltına alınmalarına ilişkin konuştu. Atıcı, "İki ay sonra Tabip Odaları seçimi var. Hükümet TTB seçimlerine müdahale etmeye çalışıyor" iddiasında bulundu.

CHP'li vekilden TTB'yle ilgili sürpriz iddia
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytuğ Atıcı, Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. 

Atıcı şunları söyledi: Türk Tabipleri Birliği görevini yapmıştır. Bu birliğin asli görevi, anayasal görevi, halk sağlığını korumaktır. Savaşlar, operasyonlar halk sağlığını kötü yönde etkiler. Bu halk sağlığını koruma görevini TTB yerine getirmektedir. 

Ne oldu da iktidar bundan rahatsız oldu? Ben bildiriyi okudum, bildiride bunların dışında hiçbir şey yok. AKP, Türk Tabipleri Birliği ile düşmanca ilişki geliştiriyor. İki ay sonra bütün Türkiye'de Tabip Odası seçimi var. Hükümet böyle bir operasyonla bütün illerde yapılacak olan seçimlere müdahale etmek istiyor. Tabip Odalarını seçimle ele geçiremediği için böyle bir manevrayla ele geçirmek istiyor. 

 

tbb , chp , Aytuğ Atıcı
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