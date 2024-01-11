CHP'nin 240 belediye başkan adayı daha belli oldu

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısında 240 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı. İşte o isimler...

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısında 240 seçim çevresinde belediye başkan adaylarının belirlendiğini açıkladı.

İşte o adaylar:

Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar

Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: Candan Yüceer

Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu

Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfü Savaş

Afyon Belediyesi: Burcu Köksal

Artvin Belediyesi: Bilgehan Erdem

Bilecek Belediyesi: Melek Mızrak Subaşı

Çankırı Belediyesi: İlhan Tekin

Giresun Belediyesi: Fuat Köse

Kırklareli Belediyesi: Mehmet Siyam Kesimoğlu

Kilis Belediyesi: Hakan Bilecan

Niğde Belediyesi: Hulusi Özen

Osmaniye Belediyesi: Serkan Karayiğit

Sinop Belediyesi: Mehmet Gürbüz

Tunceli Belediyesi: Ali Mustafa Çelik

Uşak Belediyesi: Özkan Yalım

Yalova Belediyesi: Mehmet Gürer

Yozgat Belediyesi: Özkan Şengül

Zonguldak Belediyesi: Tahsin Erdem

'PM KARARIYLA BEŞİKÇİOĞLU...'

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdal Beşikçioğlu ile ilgili soruya Yücel şu yanıtı verdi;

"Erdal Beşikçioğlu adaylaşmıştır. Herhangi bir kriz söz konusu değildir. Bugün belirlenen 242 adayımız ve geçmişte PM’de belirlediğimiz adaylarımız MYK’nin ve PM’nin süzgecinden geçilerek, örgütlerimizden görüşler alınarak belirlenmiş ve PM kararıyla adaylaşmış arkadaşlarımızdır. Herhangi bir kriz söz konusu değil. Başka adaylar farklı iddialar ortaya koymuş olabilirler. PM kararıyla Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut adaylığına uygun görülmüştür."

YÜCEL'DEN ANTALYA AÇIKLAMASI

Yücel, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Sayın Muhittin Böcek’in adı geçtiği öğrenildi. Böcek’in durumunun ileri bir tarihe ertelendiği söyleniyor. Neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız bir kısım merkez ilçelerle beraber değerlendirilecek olduğundan PM’de gündeme alınmadı, önümüzdeki hafta yapacağımız PM toplantısında gündeme geleceğini düşünüyorum. Bunun başka bir sebebi yok."

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