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  4. 04 Aralık 2018 09:45

CHP'nin son İstanbul anketinden kimin ismi çıktı ?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, CHP tarafından İstanbul'da yaptırılan son yerel seçim anketlerinin sonuçlarını köşesinden paylaştı.

CHP'nin son İstanbul anketinden kimin ismi çıktı ?
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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "Muharrem İnce’nin anketlerden ismi çıkarılıyor mu?" başlıklı yazısında yazısında "Duyduğumuza göre, CHP'nin İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Sizlerden denk gelen var mı bilmem ben hiç denk gelmedim, anket yapılıyormuş hummalı bir biçimde. Ve bu anketler de bir değil, birkaç firma ile yapılıyormuş" ifadesini kullandı.

Yılman, köşesinde söz konusu Mart 2019 yerel seçim anket sonuçlarında Muharrem İnce'nin isminin açık ara önde gittiğini ancak parti yönetimi tarafından Muharrem İnce isminin anket sonuçlarından çıkarıldığını iddia etti.

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı için...

yerel seçimler , chp , kemal kılıçdaroğlu , istanbul adayı , muharrem ince
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