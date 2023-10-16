CHP'nin tarihi Kurultayı'nda salon Gürsel Erol'a emanet

CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak olan tarihi 38. Olağan Kurultayı'nda CHP lideri Kılıçdaroğlu salonunun düzenlenmesinde ve yönetilmesinde CHP Parti Meclisi Üyesi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u görevlendirdi.

Bugüne kadar 19'u olağanüstü 56 kurultay yapan CHP, 4-5 Kasım tarihlerindeki 38. Olağan Kurultayı'nı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirecek.

Ekim sonuna kadar tamamlanması planlanan kongre takvimi çerçevesinde 81 il başkanının yanı sıra 1370 kurultay delegesi de belirlenmiş olacak.

Salon hazırlıklarına 2-3 gün öncesinden başlamayı kararlaştıran parti genel müdürlüğü, delegelerin oylarını hızlı kullanması ve giriş çıkışlarda karmaşa olmaması için "turnike" sistemini kullanacak.

CHP'nin 4-5 Kasım tarihinde yapılacak kurultayında, ilk gün genel başkan seçimi, ikinci gün ise PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. CHP'de genel başkanlığa aday olabilmek için delegelerin yüzde 5'inin imzası gerekiyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak olan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayı ile ilgili salonunun düzenlenmesinde ve yönetilmesinde, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'u yetkilendirdi.