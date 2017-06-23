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  4. 23 Haziran 2017 23:43

Çifte bombalı saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da yapılan çifte bombalı saldırıyı kınadı.

Çifte bombalı saldırıya kınama
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Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ndeki  Kurram Yönetim Birimi'ne bağlı Paraçinar kentinde meydana gelen 2 bombalı  saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Paraçinar kentindeki bir pazar  yerinde, bugün Kuetta'da meydana gelen saldırıdan sonra düzenlenen başka bir  terör eylemi sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının  büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Terör saldırısının şiddetle lanetlendiği açıklamada, saldırıda  hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin  yakınlarına, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız dönemde, Kuetta'da ve  Paraçinar'da gerçekleştirilen bu saldırılar terörün insanlık dışı yüzünü  göstermektedir. Ülkede barış ve istikrarı bozmayı hedefleyen bu saldırılar  karşısında Pakistan halkı ve hükümetiyle dayanışmamızın süreceğini yineliyoruz."  ifadeleri kullanıldı.

AA

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