Cumhur ittifakında sürpriz iddia: O 2 aday geri çekilecek !

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesine yönelik AK Parti ve MHP’li heyetlerin görüşmeleri devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yeniden bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’nin “Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı MHP’ye bıraktığı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de ‘kararsız’ kaldığı” ifade ediliyor. İki liderin görüşmesinde ayrıca MHP’nin aday çıkarmayacağını açıkladığı Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki 27 büyükşehirin de masaya yatırıldığı kaydediliyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre; MHP, ittifak kapsamında, Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye başkanlıklarında aday çıkarmayacağını açıklasa da ilçe üç büyükşehirdeki bazı ilçe belediyelerinde “AK Parti’nin desteğini beklediği” ifade ediliyor. Bu kapsamda da AK Parti’nin İstanbul’da, Silivri ile Küçükçekmece’de, Ankara’da ise mevcut MHP’li belediyeler Polatlı ile Etimesgut’ta “MHP’nin adayını destekleyebileceği, aday çıkarmayabileceği” de belirtiliyor.

CHP-İYİ PARTİ DE KONUŞULDU

İki lider iki parti tarafından hazırlanan simülasyonlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunduğu ifade edilirken, CHP ile İYİ Parti arasında dün yaşanan ittifak görüşmelerindeki krizin de gündeme geldiği belirtildi. Bahçeli, daha önce CHP ile İYİ Parti’nin “ittifak yapacağı her yerde Cumhur İttifakı’nın adayını destekleyeceklerini” açıklamıştı. Bu kapsamda, CHP’li belediye başkanlıklarının da ittifak kapsamında ele alındığı ifade ediliyor.

IĞDIR VE KARS ADAYI GERİ ÇEKİLEBİLİR

Erdoğan, MHP’nin 2014 yerel seçimlerinde ikinci parti konumunda olduğu Iğdır ile MHP’den istifa eden Murtaza Karaçanta’nın yönettiği Kars’ta da partisinin adayını açıklamıştı. Ancak Iğdır ile Kars’ın ittifak kapsamında “yeniden ele alınabileceği” değerlendiriliyor. AK Parti’nin Iğdır Belediyesi başkan adayı Adil Aşırım’ın “Azeri” kökenli olduğu için “Iğdır’da MHP’nin oylarını bölebileceği” ifade ediliyor. Bu durumda, Iğdır Belediyesi’nin “yeniden HDP’nin eline geçebileceği” değerlendirilirken, AK Parti’nin “Iğdır ve Kars’taki adaylarını da MHP lehine çekebileceği” konuşuluyor.



