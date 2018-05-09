Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek 100 bin imzayı geçti

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde seçmenler tarafından aday gösterilen isimler için ilçe seçim kurullarına imza verme işlemi bugün sona eriyor.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) belirlenen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvim uyarınca, seçmenlerin cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için imza verme işlemi 4 Mayıs'ta başladı.

DOĞU PERİNÇEK DE 100 BİN İMZAYI GEÇTİ

Cumhurbaşkanı adaylarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de 100 bin imzaya ulaştı. Vecdet Öz ise 2 bin 545 imzada kaldı.

BUGÜN SON GÜN

Seçmenler bugün saat 20.00'ye kadar cumhurbaşkanı adayı göstermek istedikleri isim için ilçe seçim kurullarına imza verebilecek.

YSK, cumhurbaşkanı geçici aday listesini yarın ilan edecek. Cumhurbaşkanı kesin aday listesi ise 13 Mayıs'ta ilan edilecek ve cumhurbaşkanı seçimi propaganda dönemi başlayacak.