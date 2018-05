Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İşte seçim manifestosu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nde 24 Haziran seçimleri için manifestosunu açıkladı. Erdoğan konuşmasında, "Önümüzdeki dönemde erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak; faizler, enflasyon ve cari açık düşecek" dedi.

15.00: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sahneye çıkarak partilileri selamladı. Salonda ''Vatanına göz dikeni ez oğlum" türküsü çalındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıkarak seçim manifestosunu açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bu toprakları bize vatan yapan aziz milletim. 1071 Malazgirt Zaferi'nden beri bu topraklar bize yurt oldu vatan oldu bizi biz yaptı. Bizim devletimiz Söğüt'te yörük çadırlarında kuruldu. Bursa ve Edirne'de zamana kök saldı İstanbul'da müjdelenmiş ordu bizim ordumuzdu. Sultan Fatih bizim ceddimizdi. Süleymaniye'nin kubbelerinde bizim tekbirlerimiz yankılandı.

Toprağı sıksan şühedamızın fışkırdığı, destanımızın yazıldığı, türkümüzün okunduğu Türkiye'mizi aziz bildik. 12 Mart muhtırası bize verildi. 28 Şubat'ta milletin inancını boğmaya kalkıştılar. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Hep birlikte büyüdük özgürleştik. Bir gece 27 Nisan 2007'de bu kez bir e-muhtıra ile karşımıza çıktılar. Milli iradeye gölge düşürülmesine fırsat vermedik. Biz ülkemizi güçlendirdikçe onlar daha da öfkenlendi. Kimsenin önünde eğilmedik. Her darbede hapse düşen, zulüm gören, acı çeken biz olduk. Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza, huzurumuza kastettiler. Yılmadık, yıkılmadık. Mücadeleden bir adım geri durmadık. Bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi biziz. KKTC konusunda her zaman yüksek hassasiyetimizi korduk. Mazlum Filistin halkının davasını her platformda savunduk. Davos'ta işgalcilere karşı 'One minute' dedik. 'One minute' önemli bir istasyondu. Şu anda IMF'ye borcumuz yok. Merkez Bankasımızın döviz rezervi 114 milyar dolar.'

Gezi kalkışmasıyla istikrarımıza kastettiler demokrasimizi hedef aldılar. 17-25 Aralık'ta devletimize sızmış ihanet çetesi aracılığıyla siyasetimizi teslim almaya kalktılar. Milletin emanetini çiğnetmedik. Hainlerin planlarını başlarına çaldık. 6-8 Ekim olaylarında 50 canımızı şehit verdik. Kalleşte şehit edilen Yasin'ler bizdik. PKK ile DEAŞ ile FETÖ ile topyekün saldırıya geçtiler. Kardeşlerimize kastettiler. Takvimlerin 15 Temmuz'u gösterdiği gece tanklarla savaş uçaklarıyla üzerimize geldiler. Türk milleti kendilerine karşı geldiğinde de 251 kardeşimizi şehit ettiler. Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur, en kahraman direnişle, milletimizle birlikte başarısızlığa uğrattık. Biz, 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri kutluyorum, sizleri tebrik ediyorum, siz o gece ölümü öldürdünüz. Biz 15 asırdık 'okçular tepesi'ni bekleyenleriz. Kiralık katillerin başını inlerinde ezdik. Terör koridorunu paramparça ettik. Komşularımızın huzuru bizim meselemizdir. Cudi'de Gabar'da Tendürek'te biz vardık. Gerektiğinde Kandil'de biz vardık. İnlerine girdik ve bu teröristleri etkisiz hale getirdik.

"AK PARTİ'NİN HİKAYESİ TÜRKİYE'NİN HİKAYESİDİR"

Daha önce merhum Menderes'e, merhum Özal'a, merhum Erbakan Hocamıza, merhum Türkeş'e, merhum Yazıcıoğlu'na, diğer milli ve yerli siyaset insanlarımıza verdiğiniz emaneti, şimdi biz muhafaza ediyoruz. AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurdu, siz yoğurdunuz, rotasını milletimiz çizdi. AK Parti'nin hikayesi Türkiye'nin hikayesidir. Milletimiz bizi yarınlarına ortak ederek emanetine layık gördü. Daha çok demokrasi özgürlük büyüme dedik. Sadece daha çok yol okul hastane köprü sözümüzü tutmak için çalışmakla kaladık adaletin tesisi yolunda da gece gündüz çalıştık. Vesayetin kontrolündeki iktidarı milletin emrine verdik. Burada erdem irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırdık. Davamız bu ülkeye bu aziz millete hizmet davasıdır. Ülkemiz büyüdükçe milli egemenliğimiz ve bağımsızlığımızı perçinledik. Yerli ve milli siyaset işte tam da budur. Milli olmak milli geliri artırmak milletin iş ve aşını büyütmek demektir. Milli olmak, faize giden parayı yatırımlar ve sosyal yardımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak Türkiye'yi 5 cente muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayinde dışa bağımlı olmamak demektir. Şu 16 yıllık iktidarımız döneminde devlet millet kaynaşması gelişti. Devlet milletin emrine girdi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını hakim kıldık. Yerli ve milli olanı evrensel insanlık birikimiyle modern demokratik siyasetin gerekleriyle harmanladık. Milletimize afra tafra yapmadık. Geride bıraktığımız 16 yıllık diriliş döneminde büyük dirençlerle karşılaşsak da, bir zamanlar hayal edilmesi imkansız olanı hep birlikte başardık. Zor bir coğrafyada büyük dönüşümlere gebe bir zaman diliminde yaşıyoruz. Osmanlı Devleti'nin yıkılışından sonra bölgemizin bağrına düşen ateş yeniden harmanlandı yeni bir yangına dönüştü. Artık bölgemizde Türkiye'ye rağmen Türkiye'nin menfaatlerine aykırı adımlar atmak mümkün değildir. Artık coğrafyamızda Türkiye'nin güçlü iradesine rağmen kirli oyunlar kurmak, sınırlar tanzim etmek, oldubittiler yapmak mümkün değildir. Önümüzde yeni bir dünya var. Uluslararası alandaki mücadelenin daha da sertleştiğini görüyoruz. Milli menfaatler milli güvenlik kaygıları ön plana çıkıyor. Artık 1990'ların tek kutuplu dünyasında değiliz. Türkiye tüm muhataplarıyla azami müştereklerde işbirliği yapmak suretiyle bu yeni dünyada kendine onurlu bir yer elde etmenin mücadelesini veriyor. Bizim için esas olan milli güvenliğimiz, huzurumuz ve hedeflerimizdir. Bunları tüm dostlarımız ve kardeşlerimiz için de istiyoruz. Türkiye 16 yıl önce AB kapısında bekleyen ama pazarlık şansı olmayan bir ülkeydi. Dünya siyaseti ile ilişkisi kendi eliyle kurulmamıştı. Değişimden korkan içine kapanmış bir Türkiye vardı. Kendi politikalarımızı kararlılıkla uygulamak durumdaydık. Siyasi engellemelere çifte standartlara ve ayrımcılığa karşı Türkiye'nin menfaatlerinden taviz vermedik.

Son zamanlarda muhataplarımızda aynı kararlılığı ve isteği görmesek de Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefinden asla vazgeçmedik. Dün olduğu gibi bugün de demokrasiden, özgürlükten, hakların serbestçe kullanılmasından yanayız, yarın da öyle olacağız. Ancak biz aynı zamanda güçlü olmaktan, bağımsız olmaktan da yanayız. Milletin egemen olduğu tam bağımsız tam demokratik ve müreffeh Türkiye istiyoruz. Birlik ve beraberliğimizi koruyarak bütün zorlukları aştık. Yapılacak çok iş atılacak çok adım var. Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışını görüyorum. Önümüzdeki dönemde erdem, irade ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Tıpkı Kasım 2002'de, Temmuz 2007'de, Haziran 2011'de, Ağustos 2014'te, Kasım 2015'te, 16 Nisan 2017'de olduğu gibi 24 Haziran'da da biz bu şahlanışa talibiz.

İçinde bulunduğumuz dünyada Türkiye, bölgesinin en önemli gücü haline geliyor. Yeni dönemde Türkiye küresel bir güç, öncü bir ülke olacak. Tam kuvvetler ayrılığı ile Meclis yasa yapmaya ve hükümeti denetlemeye, hükümet etkili icraata, yargı da bağımsız ve tarafsız bir biçimde adaletin tecellisine odaklanacak.

Milli irade siyasetin merkezine tam yerleşeceği için demokrasi tüm kurum ve kurallarıyla eksiksiz işleyecek. 24 Haziran seçimleri Türkiye için bir milat olacak. Refah ve kalkınma hız kazanacak. Seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle şahlanış ve yeniden yükseliş idealimiz tüm unsurlarıyla hayata geçecek.

''AHDİM OLSUN Kİ...''

Vesayet düzeni de bürokratik oligarşi de tamamen son bulacak. Ahdim olsun ki; yeni dönemde Türkiye muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacak. Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. Enerji dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak.

Ahdim olsun ki faizler, enflasyon ve cari açık düşecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle milli gelir artacağı ve tabana daha fazla yayılacağı için, gelir grupları arasındaki makas hızla kapanacak. Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine daha emin adımlarla yürüyecek. Demokratik siyasetin kurumsallaştığı bu yeni sistemde, istikrar kalıcı hale gelecek. Hızlı karar, gecikmeyen icraat ve etkili yönetimle, ekonomik büyüme ivme kazanacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak.' Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul'daki yeni havalimanımız bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda hizmete girecek. Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. El birliğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz.

Yapıcı bir dış politikayı öne çıkaracağız. Dar gelirli vatandaşlarımızın hayat standartları mutlaka artacak. Lider ülke Türkiye vizyonumuz devam edecek. Küresel bir güç olmak için kendi silahlarımızı üretmeye devam edeceğiz. Altay tankımız gibi, Atak helikopterimiz gibi, İHA’larımız, SİHA’larımız gibi savunma sanayii değerlerimizi artıracağız. Hedefimiz karada, havada, denizde, her alanda yüzde yüz yerli savunma sistemlerine Türkiye olarak sahip olmak.

Dış politikamızın temel ilkeleri 'bağımsızlık','milli çıkar', 'milli güvenlik' ve 'vicdani duruş' olmaya devam edecek. Kimsenin efendiliğini kabul etmediğimiz gibi kimseye de efendilik taslamayacağız.

Türkiye hem büyük tehditler, hem de büyük fırsatlar barındıran yeni uluslararası ortamın güçlü bir aktörü olacak. Yeter ki siyasi istikrarımızı koruyalım, yeter ki güçlü bir siyasal liderlikle yolumuza devam edelim. Bu can bu bedende olduğu müddetçe terör örgütlerine dünyayı dar etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Türkiye, yeni dönemde sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek için Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı gibi harekatlarına yenilerini ekleyecektir. Aynelarab’tan Haseke’ye, oradan Sincar ve Kandil’e kadar tek bir terörist bırakmayana kadar operasyonlarımız devam edecektir.

İslam düşmanı cinsiyetçi bölücü olmayan tüm fikirlerin özgürce ifade edilmesi ve örgütlenmesi devletimizin güvencesi altındadır. Davamızın önünde adalet vardır. Adalet güneşinin doğacağı ilk yer idarecinin kalbidir. Devletin mülkün nizamın temeli adalettir. AK Parti yürüyüşüne başladığımız günlerde 3-Y olarak adlandırdığımız yolsuzlukla, yoksullukla ve yasaklarla mücadele etmek, en önemli hedeflerimiz arasında olmaya devam edecektir. Kuruluş ve diriliş döneminin kaçınılmaz çalkantıları içerisinde huzurundan özellikle olan, kendisini ötelenmiş hisseden, hakkını alamadığını düşünen herkese, devletimizin şefkat, merhamet ve adaletli kolları sonuna kadar açıktır.

''KADINA KARŞI İSTİSMAR, ŞİDDET VE TACİZ İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BÜYÜK SUÇLARDIR''

Kadına karşı istismar, şiddet ve taciz; insanlığa karşı işlenmiş büyük suçlardır. Bu ayıbı ülkemizden tamamen silene kadar bütün çabamız ve gayretimizle devam edeceğiz. Gençler, erdem irade ve cesaretle Türkiye'yi siz şahlandıracaksınız. Size emretmeyeceğiz. Biz sadece sizinle beraber çalışacağız. Adalet sizinle yükselecek.

Gelin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sizlerle birlikte hayaya geçirelim. Ey milletim önümüzde uzun bir yol var. Bizi yolumuzdan döndürmeye çalışanlar hiç bitmeyecek ama bizim de dirliğimiz birliğimiz hep sürecek. 'Cumhur İttifakı' bu birlik beraberlik anlayışının siyasete yansımasıdır. 'Cumhur İttifakı'; erdem, irade ve cesaretle Türkiye'nin şahlanışının adıdır. Şimdi hep birlikte tekrar edelim; Yemin olsun yolumuzdan dönmeyiz, hedeflerimizden vazgeçmeyiz, kardeşliğimize halel getirmeyiz. Rabbim davamızı birliğimizi aziz yolumuzu açık eylesin.''

14.35: Kongre salonunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatını anlatan bir belgesel yayınlandı.

14.25: Cumhurbaşkanı Erdoğan kongre öncesi salonun dışında bekleyen vatandaşlara seslendi. Konuşmasının ardından seçim manifestosunu açıklamak üzere salona geçti. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:





''İstanbul bugün yine bir başkasın İstanbul. Her zaman anlı şanlı duruşunla bir başkasın İstanbul. Biraz sonra manifestomuzu açıklayacağız, bu manifestomuzla birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız ve manifestoyla kalmayacağız. İnşallah ardından da seçim beyannamemizle neler yaptık, neler yapacağız, bunları Ankara'da açıklayacağız. Yaptıklarımız yaşadıklarınızdır. Ama bir de yapacaklarımız var. Bunları da inanıyorum ki merak ediyorsunuz. 24 Haziran'da Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcını hep beraber gerçekleştireceğiz. İl teşkilatımız bir kan değişikliğine gidiyor. 6. kongre ile yeni yönetim iş başına geliyor. İstanbul Türkiye'dir Türkiye'nin özetidir. Biz sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Bundan sonra da yine aynı şekilde bu yolculuğumuza devam edeceğiz. Bizim ahdimiz var. Bu ahdimizden bugüne kadar taviz vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz. Tek millet tek bayrak tek vatan tek devlet. 81 milyon tek milletiz. Bizi bölmek isteyenlere en büyük şamarı 24 Haziran'da tekrar vuracağız. Bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler. (Zeytin Dalı Harekatı) Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin son olarak sayısı 4 bin 415. Paralel devleti çok sevenler Pensilvanya'ya biletlerini de alırız. Bu topraklarda onlara yer yok.''

14.00: Kongrede İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal bir konuşma yaptı. Ardından kürsüye Başbakan Yıldırım çıktı. Başbakan salonu dolduran partililere seslendi.

“İSTANBUL'DA YENİ BİR REKORA İNŞALLAH İMZA ATACAĞIZ"

Yıldırım, “Yeni sistemde cumhurbaşkanı seçilsin, meclis önemli değil' deniliyor. Külliyen yanlış. Yeni sistemde Meclis çok önemli hale geldi, milletvekilleri çok önemli hale geldi. Yeni sistemin parolası 'Güçlü iktidar, güçlü meclistir'. O bakımdan hem milletvekili seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde çok çalışacağız, İstanbul'da yeni bir rekora inşallah imza atacağız" dedi.

“BU ÇATININ ALTINA PKK GİREMEZ, BÖLÜCÜLER GİREMEZ"

Yıldırım, “Muhalefet günlerce mikroskopla aday aradı, çatı kurmaya çalıştı. Tabii çatı çürük olunca, çöktü. Çatıları da bir işe yaramadı. Ancak biz cumhur ittifakı olarak MHP ile AK Parti öyle bir çatı kurdu ki evelallah bu çatı sağlamdır. Çünkü bu çatıyı millet kurmuştur. Milletin kurduğu çatı, Türkiye'nin geleceğidir. Bu çatının arkasında Yenikapı ruhu vardı. Bu çatının arkasında Türkiye'nin değişmez 4 değeri vardır. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu ilkeleri benimseyen herkes bu çatının altında yer alabilir. Bu çatının altına PKK giremez, bölücüler giremez, Türkiye'yi bölmeye çalışanlar asla giremez. Bu çatı, Türkiye'nin geleceğidir" şeklinde konuştu.

“ÖNCE KENDİ İÇİNDE TUTARLI OLACAKSIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süre partisinin çıkaracağı adayın özelliklerini saydığını belirten Yıldırım, “Kılıçdaroğlu, 'Çıkacağımız aday, ekonomiden iyi anlayacak, kavgacı olmayacak' dedi. Gerisini söylemeye lüzum var mı? Adaylarında bu iki vasıftan eser var mı? Bir de aşağılayıcı bir şey yaptı. Önce adayın rozetini çıkardı, ay yıldızlı bayrağı taktı. Güzel, buna bir itirazımız yok. Al yıldızlı bayrak, bizim bağımsızlığımızın sembolü. Ama ondan sonrası hazin. Kürsüde adayı çağırıyor. Cumhurbaşkanı adayı yapacağı ismi çağırıyor, ne diyor? 'Muharrem İnce gel buraya, gel buraya' diyor. Türkiye'ye cumhurbaşkanı yapacağın adaya böyle mi hitap edilir? Önce kendi içinde tutarlı olacaksın" dedi.

“ANA MUHALEFETİN DE GENEL BAŞKANININ ADAY OLMASINI BEKLERDİK"

Yıldırım, cumhurbaşkanı adayı olarak partilerinin genel başkanlarını çıkarması gerektiğini belirterek "Tıpkı biz, Genel Başkanımızı, Cumhurbaşkanımızı, milletin adamını, Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterdiğimiz gibi, ana muhalefetin de genel başkanının aday olmasını beklerdik. Ama yok, olamaz, çünkü Türkiye'yi yönetmek kabiliyet ister, iddia ister. O yüzden de hep dışarıdan aday aradılar. Sonunda lastik patladı aday bulamadılar. Neyse bu da bir kazanımdır. En azından partisinden bir aday çıkardı. Bu da bir adımdır, bir ilerlemedir. Çünkü her parti kendi adayını, kendi bünyesindeki adayını çıkarmalıdır. Başından beri biz bunu söylüyoruz" şeklinde konuştu.





BAŞBAKAN YILDIRIM SALON DIŞINDA PARTİLİLERE SESLENDİ

13.30: AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi'nin yapıldığı Sinan Erdem Spor Salonu önünde vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, bereketli bir günün yaşandığını ifade etti.

Dünya şehri, Peygamber'in müjdelediği, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği İstanbul'da olduklarını belirten Yıldırım, yağmura rağmen salonun içini ve dışını hınca hınç dolduran vatandaşları muhabbetle selamladığını dile getirdi.

24 Haziran'a giden yolda İstanbul'un Türkiye'ye bir mesaj verdiğini anlatan Yıldırım, "İstanbul, diyor ki 'Burası, bu mübarek şehir Türkiye'nin özetidir. Hakkari buradadır, Edirne buradadır, Sinop buradadır, Trabzon, Kastamonu, Sivas, 81 vilayet buradadır, Evlad-ı Fatihan buradadır, Balkanlar buradadır, Kafkaslar buradadır. Kısacası İstanbul, Türkiye'nin özetidir." dedi.

"YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin geleceği için AK gençliğin, AK kadınların, AK kadroların ayakta olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, dünya şehri, İstanbul payitahtlar şehri. İstanbul'a memleket sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan 1994'te belediye başkanı olduğunda, maalesef vesayet odakları o gün de hazmedemediler. Saçma sapan sebeplerle sadece şiir okuduğu için hapse mahkum ettiler. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ı, Türkiye için vesayet odakları tehdit olarak gördüler. O yüzden siyasetten men etmeye çalıştılar. Hatta daha ileri gittiler, 'Muhtar bile olamaz' dediler ama bu aziz millet, onu cumhurbaşkanı yaptı. Milletin adamını, milletin idaresinin başına getirdi. İşte Pınarhisar'dan sonra başlayan yolculuk, bugün 16. yılını doldurdu. Bundan sonra yeni bir döneme giriyoruz. Yeni dönem nedir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Aslında milletimiz bu kararı çoktan verdi. 16 Nisan 2017'de bu kararı millet verdi, 'Durmak yok, kutlu yürüyüşe devam.' dedi."

"24 HAZİRAN BİR MİLATTIR"

Yıldırım, 16 yıl önce İstanbul'dan başlayan kutlu yürüyüşün, 24 Haziran'da 2023'e, cumhuriyetin 100. yılına doğru emin adımlarla devam ettiğini aktararak, "24 Haziran, Türkiye için bir milattır. 24 Haziran, vesayetin bir daha geri gelmemek üzere yok olması için önemli bir tarihtir. 24 Haziran'da son vesayet kalıntılarını da sandığa gömmeye hazır mısınız? Kutlu yürüyüşü cumhuriyetimizin 100. yılına giderken daha güçlü bir sesle devam ettirmeye var mısınız? İstanbul'da yeni bir rekora imza atacak mıyız? Allah sizden razı olsun. İstanbul, her zaman farklı İstanbul. İstanbul, işte bugün yağmur demeden, soğuk demeden, içeride ve dışarıda onbinlerin toplandığı, coşkuyla reisini, liderini beklediği İstanbul. 24 Haziran'ın ayak seslerini İstanbul'dan duyuyoruz. Hazır ol 24 Haziran, yeni bir gün, yeni bir tarih, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının açılacağı gündür." ifadelerini kullandı.

24 Haziran seçimlerinin önemine değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçimler önemlidir. Neden önemli? Her seçim önemli ama bu seçim çok daha önemli, çünkü bu seçimde şer odakları bir araya geldiler. İçeride ve dışarıda, Türkiye'nin büyümesini, gelişmesini ve bölgede söz sahibi olmasını hazmedemeyenlerin, memleket sevdalılarıyla 'memleket meselesi' diyerek Cumhur İttifakı'yla yola çıkanların, Yenikapı ruhuyla 15 Temmuz alçaklarına dersini vereceği önemli bir seçimdir. Şehitlerimizin emaneti üzerimizdedir. Ülkemizin bağımsızlığına, ayyıldızlı bayrağımıza kalkan elleri bir daha geri gelmemek üzere kıracağımız önemli bir tarihtir. AK Parti İstanbul Teşkilatı her zaman değişimin, dönüşümün öncüsü olmuştur. Bu seçimde de yeni bir gün, aydınlık yarınlar İstanbul'dan başlayacaktır. Sizlere güveniyorum, sizlere inanıyorum."

SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Saat 14.00'te başlaması planlanan kongre için son hazırlıklar tamamlandı. Katılımcıların salona geldiği güzergahlar üzerinde çok sayıda seyyar satıcı, üzerinde "Recep Tayyip Erdoğan" yazan rozet, atkı, bandana ve bayrak satarken, milletvekili aday adayları da tanıtım yazılarını dağıtıyor.

Vatandaşların büyük bir bölümünün de salonun dışındaki bekleyişi sürüyor.

Salona, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük fotoğrafları ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrağı asıldı. Kurulan dev platformun üzerindeki ekranda Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ve 6. Olağan Kongre yazısı yer alıyor.

"İLK GÜNKÜ AŞKLA YENİDEN DİRİLİŞ"

Salon, Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla süslenirken, salon içine kurulan ekrana ilçelerin isimleri ve "İlk günkü aşkla... Yeniden diriliş" yazısı yansıtılıyor. Salonun üzerine kurulan dev ekrana, salonun dışından ve içeriden görüntüler aktarılıyor.

Kongre için İstanbul'un ilçelerinden partililer ve vatandaşlar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda ilçelere göre kendilerine ayrılan bölümlere otururken, Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları sallayarak, kongrenin başlamasını bekliyor.

KONGREYE KATILAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrede, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mahir Ünal, Erol Kaya, Ravza Kavakçı,

Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da yer aldı.



400'E YAKIN BASIN MENSUBU AKREDİTE OLDU

Kongre için il genelinde 12 milyon el ilanıyla İstanbullular kongreye davet edilirken, salonda 30 bin, dışarıda da 100 bin bayrakla süsleme yapıldı.

Yerli ve yabancı 400'e yakın basın mensubunun akredite olduğu kongrede, Erdoğan'ın salon dışında da geniş bir kalabalığa hitap etmesi bekleniyor.



Bu arada, kongre nedeniyle etkinliğin bitimine kadar Sahil Yolu Ataköy Kavşağı'ndan ve D-100 Şirinevler-Ataköy Kavşağı'ndan Sinan Erdem Spor Salonu'na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatıldı.

