Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burak Elmas'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.
Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı kabul etti.
Detay paylaşılmadı
Çankara Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin konusuyla ilgili henüz bir detay paylaşılmadı.
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