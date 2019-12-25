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  4. 25 Aralık 2019 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burnuma sigara kokuları geliyor"

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Burnuma sigara kokuları geliyor" diyerek Tunus heyetine sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Burnuma sigara kokuları geliyor. Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sürpriz bir şekilde Tunus'a gitti. Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüştü. İki lider daha sonra kameraların karşısına geçerek açıklama yaptı.

"BURASI DUMAN ALTI OLDU"

Tunus Cumhurbaşkanıyla ortak basın toplantısında konuşmaya başlayan Erdoğan, "Burnuma sigara kokuları geliyor. Burası duman altı oldu.Tunus heyetine tavsiyem acilen sigarayı bırakın. Bunu sizleri sevdiğim için söylüyorum" ifadelerini kullandı.

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