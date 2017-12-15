Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Daha çok şeyler gelecek''

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ana muhalefet partisini ana hıyanet partisi haline getirenlere CHP seçmenini de gereken dersi vermesini bekliyorum. Şimdi tutturmuş bir Man Adası. Herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor kalkıyor Man Adası. Bunlarla iyi yatıp kalktı. Son bütçe müzakerelerinde sürekli bunu zikretti. Ataşehir’i de zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzel şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek. Çünkü bunların karakterinde bu var yapısında bu var" dedi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Meydanı’nda düzenlenen Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılışı’nda konuştu. Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle: "Metro hattının tüm İstanbul halkına hayırlı olmasını diliyorum. Açılışını yaptığımız hattın önemli bir özelliği sürücüsüz olmasıdır. Trenlerin tüm hareketleri kumanda merkezinden kontrol edilecek. İleride bu hattı Sabiha Gökçen Havalimanı’na kadar uzatmayı planlıyoruz. İstanbul, bugün gördüğünüz metro, metrobüs, yolların hiçbirinin olmadığı bir şehirdi. Oradan aldık bu hale getirdik.

“BAZI YANLIŞLARIMIZ OLMADI MI TABİ Kİ OLDU”

Eksiklerimiz yok mu tabi ki var. Hatta bazı yanlışlarımız olmadı mı tabi ki oldu ama İstanbul’a yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak abesle iştigaldir. Biz hepsinin farkındayız. İnşallah hepsini de telafi edeceğiz. Türkiye’nin sadece şu 4-5 yılda yaşadıkları herkes için ibret vesikasıdır. Meydanı sokakları kaoslara sürüklemek isteyenlere bırakmadık.

Meydanı bugün ABD’ye taşınmış olan sahte dosyalarla ülke yönetimini ele geçirmek isteyenlere bırakmadık. Meydanı çukurlar kazarak vatanı bölmeye çalışanlara bırakmadık. Şimdi silahla kumpasla başaramadıklarını ekonomi ile gerçekleştirmeye çalışanlara bu meydanı bırakmıyoruz.

Avrupa Parlamentosu güya bizi cezalandırmak için mali yardımlarda 100 milyon avroluk kesintiye gitmiş. Ya senin bu kesintinden ne olur.

Yüzde 11,1 ile dünya birincisi olduk. Buna rağmen Türkiye’nin ekonomik gidişatını olumsuz göstermeye çalışanlar var. Üstelik buna ana hıyanet partisi de katılmış.

'DAHA ÇOK ŞEYLER GELECEK'

Ana muhalefet partisini ana hıyanet partisi haline getirenlere CHP seçmenini de gereken dersi vermesini bekliyorum. Şimdi tutturmuş bir Man Adası. Herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor kalkıyor Man Adası. Bunlarla iyi yatıp kalktı. Son bütçe müzakerelerinde sürekli bunu zikretti. Ataşehir’i de zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzel şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek. Çünkü bunların karakterinde bu var yapısında bu var.

'MİLLETİMİZ BUNLARI AFFETMEYECEK'

ABD’ye dosya taşıyorlar. Kim için? ABD için. Kim için? FETÖ için. Ama milletimiz bunları affetmeyecek. Terör örgütüne değil de terör örgütüne yapılan operasyonları eleştirenleri milletimiz affetmeyecek. 2019 bu hesaplaşmanın sandık başında yapılacağı yıl olacaktır. Türkiye’de NATO’da, ABD’de karşı karşıya kaldığı iki yüzlülükleri unutmayacaktır. Cumhuriyetin kurucusunu ve şahsımı tatbikatlarda hedef gösterenlerin yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır.

KUDÜS KRİZİ

Bugün Kudüs’te bir taciz tecavüz hadsizlik zulüm ve tam anlamıyla bir edepsizlik var. Onun için her zamankinden çok kenetlenmeye ihtiyacımız var. Kudüs’ü bir terör devletinin başkenti haline getirmeye çalışmak, hiçbir inanç sisteminin, bilhassa Müslümanları kabul edebileceği bir durum değildir. Müslümanlar olarak düştüğümüz yerden kalkacaksak buna Kudüs’ten başlatmalıyız. Mekke ve Medine’ye alternatif olmadığı gibi Kudüs’ün de alternatifi yoktur. Kudüs onurumuz izzetimiz ve kırmızı çizgimizdir. Kudüs Filistin’in başkentidir. Ve şu anda işgal altındadır. İşgal altında olduğu için resmi adımlar atılamıyor ama Doğu Kudüs Filistin’in ilan ettiğimiz başkentidir. Bugün “oralarda olaylar çıkıyor gitmeyin” türü telkinlerle Müslümanları oradan uzak tutmaya çalışan sinsi planlar elbette orayı bizim olmaktan çıkarabilir. Şayet bu son adımın ardından Kudüs’te hiçbir şey değişmezse Müslümanlar olarak bu vebalin altından kalkamayız.

“SON KUDÜS KARARI İSLAM DÜNYASINA YÖNELİK YENİ OPERASYONLARIN HABERCİSİDİR”

Bir batılı muhabir şunu söylüyordu: Müslümanlardan çok büyük tepki bekliyorduk. Birkaç küçük sürtüşme oldu sadece. Kınamak, bağırmak, kızmak işgali sona erdirmez. Kimse bize hakkımızı vermez hakkımızı kendimiz almalıyız. Bu bozuk düzeni değiştirme zamanı gelmiştir. Son Kudüs kararı İslam dünyasına yönelik yeni operasyonların habercisidir. Müslümanlar hukuk içinde gereken tepkiyi göstermezse inanın bana devamı gelecektir."