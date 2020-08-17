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  4. 17 Ağustos 2020 18:10

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Conte arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilip, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı.

Erdoğan-Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ve İtalya arasında işbirliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

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